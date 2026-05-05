Cosse propuso varias obras en el entorno del Palacio Legislativo: mirá las imágenes

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, envió una carta a los integrantes de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo en la que pone a consideración el proyecto denominado “Intervención urbana Centenario del Palacio Legislativo”, por los 100 años del edificio.

En el texto, Cosse señala que la iniciativa busca “desarrollar una intervención urbana integral, orientada a fortalecer la relación entre el edificio y su entorno inmediato”. Se tratará en la Comisión Administrativa el próximo 14 de mayo.

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El proyecto incluye la reconfiguración de la circunvalación del Palacio Legislativo, con incorporación de áreas verdes y mejoras en la circulación, así como la transformación de un tramo de la avenida General Flores en semipeatonal, con equipamiento urbano y espacios públicos.

También prevé la construcción de un edificio polifuncional en un predio cercano, destinado a ampliar la capacidad edilicia institucional y sumar usos educativos y sociales.

Según detalla la propuesta, se proyecta la incorporación de más de 15.000 metros cuadrados de espacios públicos nuevos y recalificados, además de un edificio de aproximadamente 2.600 metros cuadrados. A su vez, se plantea la optimización y aumento de plazas de estacionamiento.

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Sobre el edificio proyectado, la vicepresidenta indica que tendrá áreas de apoyo a funciones legislativas e institucionales, como oficinas administrativas —incluida la del Comisionado Parlamentario—, archivo, dependencias de biblioteca, vacunatorio, salas de reuniones y espacios de trabajo.

En ese sentido, destaca que estos nuevos espacios permitirán liberar unos 700 metros cuadrados del edificio histórico, actualmente ocupados en 15 locales, lo que contribuirá a “la descongestión de sus instalaciones” y a reducir riesgos edilicios, además de mejorar las condiciones de preservación del patrimonio.

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El proyecto también incorpora espacios orientados a la comunidad, como áreas de cowork, acceso a servicios de biblioteca, salas de lectura, un centro CAIF, un hogar estudiantil y una plaza pública en la azotea.

Además, se incluye un estudio de impacto de tránsito que evalúa la viabilidad de la propuesta en distintos escenarios, considerando la situación actual y proyecciones de demanda.

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Para su ejecución, se prevé convocar a un concurso de anteproyecto de arquitectura para las intervenciones urbanas, mientras que el edificio se realizará mediante licitación de proyecto y obra, con fondos asignados al Programa 747 vinculado al centenario del Palacio Legislativo.

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Cosse también indica que la propuesta busca generar sinergias con los barrios, instituciones y actividades sociales, culturales y comerciales del área, promoviendo una mayor apropiación ciudadana del entorno.

El planteo será incluido para su análisis en la próxima sesión de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, convocada para el jueves 14 de mayo. La oposición planteó reparos.

Mirá el proyecto completo.