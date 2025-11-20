Intendencia tira abajo una casa construida sobre la playa en Maldonado

La Intendencia de Maldonado informó este jueves que, por resolución judicial, comenzó a demoler una construcción ilegal. Es una casa ubicada sobre la playa, próxima a Piedras del Chileno, en el ingreso a la bahía de Maldonado.

"Se trata de una casa construida en plena faja costera. El terreno es de 360 metros cuadrados y se encuentra en una zona donde no se permiten construcciones livianas ni prefabricadas. Allí se constató la instalación de cercos, pilares y contenedores adaptados como vivienda en el predio también", señaló la comuna.

Y agregó que la construcción no tiene autorización ambiental ni municipal. El caso quedó al descubierto luego de una denuncia que hizo un particular.

"Después de intimar a los responsables de la construcción para que detuvieran las obras se constató que se colocaron con posterioridad los contenedores", dijo.

fotoidm-casa-construccion-irregular-playa-maldonado Foto: Intendencia de Maldonado.

Por este motivo la intendencia hizo la denuncia penal, que cayó en manos de la Fiscalía Letrada Departamental de 5.º turno y realizó presentación ante la Justicia Civil para remover la construcción irregular y recomponer el territorio.