por resolución judicial

Intendencia tira abajo una casa construida sobre la playa en Maldonado

Por resolución de la Justicia la Intendencia de Maldonado comenzó a demoler una construcción ilegal; no contaba con permiso ambiental ni municipal.

La Intendencia de Maldonado informó este jueves que, por resolución judicial, comenzó a demoler una construcción ilegal. Es una casa ubicada sobre la playa, próxima a Piedras del Chileno, en el ingreso a la bahía de Maldonado.

"Se trata de una casa construida en plena faja costera. El terreno es de 360 metros cuadrados y se encuentra en una zona donde no se permiten construcciones livianas ni prefabricadas. Allí se constató la instalación de cercos, pilares y contenedores adaptados como vivienda en el predio también", señaló la comuna.

Y agregó que la construcción no tiene autorización ambiental ni municipal. El caso quedó al descubierto luego de una denuncia que hizo un particular.

"Después de intimar a los responsables de la construcción para que detuvieran las obras se constató que se colocaron con posterioridad los contenedores", dijo.

Por este motivo la intendencia hizo la denuncia penal, que cayó en manos de la Fiscalía Letrada Departamental de 5.º turno y realizó presentación ante la Justicia Civil para remover la construcción irregular y recomponer el territorio.

