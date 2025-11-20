RECIBÍ EL NEWSLETTER
investigación

Policía rescató a un niño de 2 años que había sido raptado en Flores: hay tres detenidos

Una pareja y un adolescente están detenidos luego de que la Policía hiciera allanamientos para rescatar al niño, que fue llevado desde Flores a Durazno.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

La Policía hizo dos allanamientos en Durazno para rescatar a un niño de 2 años que, según denunció su familia, fue raptado. Los denunciantes son de Flores e indicaron que el menor fue llevado por la fuerza hacia Durazno.

En una de esas viviendas allanadas estaba el menor, que fue rescatado y se encuentra bien, dijeron fuentes de la investigación a Subrayado. De momento, se desconocen los motivos.

Durante los procedimientos, los investigadores detuvieron a una pareja y a un adolescente, que ahora están a disposición de la Justicia. A las dos de la tarde habrá audiencias para definir sus situaciones. No hubo solicitud de dinero.

operacion delta: 29 condenados y un imputado por drogas, trafico de armas y municiones, y otros delitos
Seguí leyendo

Operación Delta: 29 condenados y un imputado por drogas, tráfico de armas y municiones, y otros delitos

Las fuentes agregaron que el adolescente detenido es el único que tiene parentesco con la víctima, cuya tenencia la tiene su bisabuela, que vive en Flores.

De momento, las autoridades no han brindado más información. El operativo fue realizado por policías de ambas jefaturas, la Dirección de Violencia Doméstica y de Género y la Dirección de Investigaciones.

Temas de la nota

Lo más visto

video
investigación

Policía rescató a un niño de 2 años que había sido raptado en Flores: hay tres detenidos
EN ENERO, MONTAÑA RUSA

El 20 de diciembre reabrirá el Parque Rodó con nuevas atracciones tras 9 meses sin funcionar por remodelación
EN LAVALLEJA

Niño de 9 años cayó a un tajamar y una joven de 18 intentó rescatarlo, pero ambos se ahogaron
MATERIAL PARTICULADO

MSP emitió recomendaciones por la nube de polvo: "Mantener puertas y ventanas cerradas", entre otras
LEANDRO GÓMEZ Y PASAJE PEATONAL

Una mujer fue baleada en la misma zona donde el sábado asesinaron a tiros a un hombre en Plácido Ellauri

Te puede interesar

Operación Delta: 29 condenados y un imputado por drogas, tráfico de armas y municiones, y otros delitos
ALLANAMIENTOS EN COLONIA Y MONTEVIDEO

Operación Delta: 29 condenados y un imputado por drogas, tráfico de armas y municiones, y otros delitos
Cayó en Buenos Aires Luis Fernández Albín, delincuente que se lo vincula al narco uruguayo Marset video
OPERACIÓN NUEVA ERA 2

Cayó en Buenos Aires Luis Fernández Albín, delincuente que se lo vincula al narco uruguayo Marset
Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República. video
episodios violentos

Padres reclamaron a Orsi que inseguridad obliga a suspender clases en Casavalle: "Es parte de la realidad", lamentó

Dejá tu comentario