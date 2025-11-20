Policía rescató a un niño de 2 años que había sido raptado en Flores: hay tres detenidos

La Policía hizo dos allanamientos en Durazno para rescatar a un niño de 2 años que, según denunció su familia, fue raptado. Los denunciantes son de Flores e indicaron que el menor fue llevado por la fuerza hacia Durazno.

En una de esas viviendas allanadas estaba el menor, que fue rescatado y se encuentra bien, dijeron fuentes de la investigación a Subrayado. De momento, se desconocen los motivos.

Durante los procedimientos, los investigadores detuvieron a una pareja y a un adolescente, que ahora están a disposición de la Justicia. A las dos de la tarde habrá audiencias para definir sus situaciones. No hubo solicitud de dinero.

Seguí leyendo Operación Delta: 29 condenados y un imputado por drogas, tráfico de armas y municiones, y otros delitos

Las fuentes agregaron que el adolescente detenido es el único que tiene parentesco con la víctima, cuya tenencia la tiene su bisabuela, que vive en Flores.

De momento, las autoridades no han brindado más información. El operativo fue realizado por policías de ambas jefaturas, la Dirección de Violencia Doméstica y de Género y la Dirección de Investigaciones.