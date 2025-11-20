RECIBÍ EL NEWSLETTER
Niño de 9 años cayó a un tajamar y una joven de 18 intentó rescatarlo, pero ambos se ahogaron

El niño ingresó a caballo al tajamar y cayó al agua. Una joven que estaba en el lugar intentó rescatarlo pero ambos fallecieron ahogados, según informa la Policía de Lavalleja.

Jefatura de Policía de Lavalleja.

La Policía de Lavalleja informa este jueves que un niño de 9 años y una joven de 18 fallecieron ahogados en un tajamar ubicado cerca del kilómetro 99 de la ruta 8.

Según el informe oficial, un hombre llamó al servicio de emergencia 911 porque su hijastro había ingresado al tajamar y no pudo salir. También dijo que la joven de 18 años se tiró al agua para intentar rescatarlo pero que ambos desaparecieron de la superficie.

“Se realizó la búsqueda de las víctimas por parte de personal de Bomberos y de esta Policía, contando con la ayuda de un vecino de la zona que aportó una retroexcavadora, drenando el agua del lugar, logrando avistar momentos después a las personas sumergidas en el agua”, dice el parte policial de Lavalleja.

Efectivo de Policía Científica realizaron el relevamiento de la escena y tomó el caso la Fiscalía local.

