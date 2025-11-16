RECIBÍ EL NEWSLETTER
88 PUESTOS

Con 320 guardavidas, Maldonado inició el servicio que va desde Solís Grande hasta José Ignacio

El horario del servicio es de 11:00 a 18:00 horas por el mes de noviembre y desde diciembre será de 9.30 a 19.30 horas en los 88 puestos.

playa-piriápolis-guardavidas-maldonado

Maldonado inauguró este sábado el servicio de guardavidas que va desde Solís Grande hasta José Ignacio.

Según informó la comuna, se trata de la brigada más grande del país con 320 guardavidas distribuidos a lo largo de la costa.

El servicio se mantendrá los fines de semana durante el mes de noviembre, pasando a ser en forma diaria en diciembre, hasta la finalización de Semana de Turismo.

El horario es de 11:00 a 18:00 horas por noviembre, en tanto desde diciembre será de 9.30 a 19.30 horas en los 88 puestos.

Los guardavidas cuentan con equipamiento para trabajar como torpedos, patas de rana, siete cuatriciclos, dos motos de agua, tablones de rescate, entre otros.

En esta temporada, habrá una nueva base en Piriápolis. En esa zona hay 70 guardavidas con 20 puestos de Punta Negra a Solís.

