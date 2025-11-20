RECIBÍ EL NEWSLETTER
ALLANAMIENTOS EN COLONIA Y MONTEVIDEO

Operación Delta: 29 condenados y un imputado por drogas, tráfico de armas y municiones, y otros delitos

La Fiscalía de Colonia de 2º turno logró la condena de 29 de los detenidos con penas que van desde los 12 meses de libertad a prueba hasta los 6 años y 9 meses de cárcel. En tanto, la persona imputada fue con una medida cautelar de arresto domiciliario por 120 días.

Un total de 29 personas fueron condenadas y una fue imputada por drogas, tráfico de armas y municiones, receptación, hurto, violencia privada, violación de domicilio y daño en el marco de la Operación Delta, con una treintena de detenidos en 24 allanamientos simultáneos en Colonia y Montevideo.

La Fiscalía de Colonia de 2º turno logró la condena de 29 de los detenidos con penas que van desde los 12 meses de libertad a prueba hasta los 6 años y 9 meses de cárcel. En tanto, la persona imputada fue con una medida cautelar de arresto domiciliario por 120 días.

Los delitos imputados fueron asistencia al narcotráfico, negociación, organización y suministro de sustancia estupefaciente; conversión y transferencia, posesión y tenencia de bienes producto del lavado de activos; tráfico de municiones y armas de fuego, porte de arma de fuego, receptación, hurto, violencia privada, violación de domicilio y daño.

Además, se dispuso el decomiso de drogas, armas y municiones, dinero, vehículos, celulares y efectos varios, informó la Fiscalía.

En Colonia, el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó el resultado del operativo como "un duro golpe a una organización criminal que estaba abasteciendo de drogas a todo el departamento" y destacó el profesionalismo en la actuación de la Policía.

El operativo "demuestra que estamos haciendo cosas distintas. Estamos yendo tras la persecución de las organizaciones criminales. Estamos pegándole a los grupos criminales más importantes que están operando en el país y esto es una muestra de ello", valoró Negro.

