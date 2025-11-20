RECIBÍ EL NEWSLETTER
PAYSANDÚ

Familia denuncia golpiza a alumna dentro de la escuela; se encuentra internada por sangrado en el bazo

El hecho se dio en la Escuela N° 98, del departamento de Paysandú. La madre de la menor dijo que su hija defendió a otra que estaba siendo golpeada. "Esto fue una represalia".

niña-escuela-agresión-paysandú
escuela-paysandú-uruguay

Una nueva situación de violencia en un centro educativo tuvo lugar en las últimas horas en Paysandú. La familia de una niña de 12 años denuncia que la menor recibió una golpiza en la institución, además afirman que no es la primera vez que sucede.

A raíz de los golpes, la alumna sufrió traumatismos en el bazo por lo que se encuentra internada.

El corresponsal de Subrayado, Pablo Blanc, informó que dos niñas golpearon a otra contra el inodoro, cuando Valentina ingresó y vio lo que sucedía, la salvó. Ante esto, las agresoras le dijeron a Valentina que iban a venir otras niñas y que le iban a pegar.

Ministerio del Interior
La menor le contó a su madre sobre la amenaza que había recibido y esta le explicó lo sucedido a la maestra, al día siguiente la niña fue a la escuela pensando que no iba a suceder nada.

Sin embargo, durante el recreo cuatro menores ingresaron y agredieron a Valentina.

La madre de Valentina, Dahiana Maristán, dijo que la menor está internada con quietud absoluta e inmovilizada debido a una contusión en el bazo que presentó un leve sangrado debido al golpe.

"Esa sangre se le alojó en el estómago por eso está recibiendo antibióticos para que no sufra una infección". Y agregó: "Está con una dieta a base de líquidos, no puede comer porque el estómago no puede inflamarse y apretar el bazo para que no se lastime más".

Dahiana comentó que por su hija defender a la niña golpeada, resultó amenazada y golpeada. "Esto fue una represalia".

Por su parte, la inspectora encargada de Despacho, Mónica Acuña, dijo que están al tanto de la situación y comenzaron las acciones de forma inmediata.

"Se tomaron todas las precauciones correspondientes, se realizó la denuncia policial que correspondía, se llamó a la emergencia y se atendió a la niña (...) la directora y la inspectora están en comunicación permanente con la familia".

INSPECTORA ESCUELA

Dejá tu comentario