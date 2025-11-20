Bielsa en conferencia: "Me mantengo con la misma fuerza que desde el primer día para seguir en la selección hasta el Mundial"

El técnico de la Selección Uruguaya dijo este jueves en conferencia de prensa que le quedó claro que luego de la derrota 5-1 ante Estados Unidos debía de presentarse para responder las interrogantes.

Bielsa sostuvo que tiene la misma fuerza que desde el primer día para continuar al frente de la selección uruguaya. "La misma fuerza desde le primer día para seguir en la selección hasta el Mundial".

Y agregó. "Uno se siente avergonzado cuando se producen resultados de este tipo, lo que uno hace es analizar desde lo personal y luego compartir las preguntas que surgen para explicar una situación tan negativa".

Bielsa señaló que no fue en esta oportunidad cuando pensó en no continuar al frente del plantel.

Consultado sobre la charla que tuvo con las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol tras la derrota, el argentino comentó que no es un episodio que se pueda ignorar y que se sintió avergonzado.

Además, se refirió a la conversación que mantuvo con Jorge Giordano, director de Selecciones Nacionales de la AUF. "Lo que él pueda decir tiene el añadido del saber específico de la profesión, como es natural y, en relación con el presidente imagínese tiene muchas inquietudes y las transmite, las presenta, las plantea y yo las respondo".

En lo que respecta a los cambios que deben realizarse, el técnico dijo que siempre se hizo responsable por las cosas que le pasaban al equipo.

"Leía un mensaje de Arévalo Ríos que dice que el cuerpo técnico, es decir yo, se haga responsable. Yo nunca no me hice responsable, ustedes no pueden señalar o indicar un momento en el que yo haya asumido la responsabilidad de los malos momentos del equipo. Como tampoco nunca dije nada que lo vinculara conmigo a raíz de los buenos momentos del equipo".

Y agregó: "Es un lugar común decir el único responsable soy yo. Yo, cada vez que dije que me hacía responsable, expliqué los motivos por los cuales me hacía responsable, si no es muy fácil decir yo soy el responsable de todo".