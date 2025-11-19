El 20 de diciembre reabrirá el Parque Rodó con nuevas atracciones tras 9 meses sin funcionar por remodelación

La reinauguración de los juegos del Parque Rodó tiene nueva fecha. Hubo demoras en la llegada de una atracción y asuntos burocráticos con UTE que extendieron el plazo de reapertura, indicó uno de los socios a Subrayado . Los juegos requieren de un voltaje superior y el parque ahora deberá contar con una subestación de energía.

El 20 de diciembre estarán en funcionamiento los juegos que tienen un perfil adolescente y familiar. Los visitantes tendrán a disposición "El saltamontes", que es un juego con movimientos al ritmo de la música; "Top spin", que es una atracción giratoria; "Ufo", que es un disco que gira al tiempo que se desplaza.

Para enero, quedará inaugurada la montaña rusa que cuenta un giro completo y un medio giro. Esta atracción que cuesta lo mismo que las otras juntas se monta sobre pilares que están en construcción. Los montos específicos de la inversión no fueron indicados.

El único juego que se conservará de los tradicionales ubicados en ese espacio, es el "Gusano loco", que ya fue trasladado hacia otro sitio. Esta atracción que fue remodelada hace unos años mantiene su concepto desde hace seis décadas. Y al lado de este clásico se ubica una nueva atracción que es una torre que tiene una caída libre de 28 metros.

El barco pirata, El mambo, Rock and samba, Tren fantasma, Kamikaze y Autos chocadores, no tendrán cambios.

Todos los nuevos juegos son chinos y de su instalación participa un técnico de la fábrica.

Para el momento de la reapertura, está previsto que no haya cambios en el precio de los boletos.