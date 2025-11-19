RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN ENERO, MONTAÑA RUSA

El 20 de diciembre reabrirá el Parque Rodó con nuevas atracciones tras 9 meses sin funcionar por remodelación

"El saltamontes", "Top spin", "Ufo" y una torre con una caída libre de 28 metros, entre las novedades. Clásicos como el Gusano loco, el Barco pirata, el Mambo, Rock and samba, Tren fantasma, Kamikaze y Autos chocadores, se mantendrán.

nuevo-parque-rodo

La reinauguración de los juegos del Parque Rodó tiene nueva fecha. Hubo demoras en la llegada de una atracción y asuntos burocráticos con UTE que extendieron el plazo de reapertura, indicó uno de los socios a Subrayado. Los juegos requieren de un voltaje superior y el parque ahora deberá contar con una subestación de energía.

El 20 de diciembre estarán en funcionamiento los juegos que tienen un perfil adolescente y familiar. Los visitantes tendrán a disposición "El saltamontes", que es un juego con movimientos al ritmo de la música; "Top spin", que es una atracción giratoria; "Ufo", que es un disco que gira al tiempo que se desplaza.

Para enero, quedará inaugurada la montaña rusa que cuenta un giro completo y un medio giro. Esta atracción que cuesta lo mismo que las otras juntas se monta sobre pilares que están en construcción. Los montos específicos de la inversión no fueron indicados.

reconstruiran la cabeza y el ala que se robaron de la estatua del condor en las canteras del parque rodo
Seguí leyendo

Reconstruirán la cabeza y el ala que se robaron de la estatua del cóndor en las canteras del Parque Rodó

El único juego que se conservará de los tradicionales ubicados en ese espacio, es el "Gusano loco", que ya fue trasladado hacia otro sitio. Esta atracción que fue remodelada hace unos años mantiene su concepto desde hace seis décadas. Y al lado de este clásico se ubica una nueva atracción que es una torre que tiene una caída libre de 28 metros.

El barco pirata, El mambo, Rock and samba, Tren fantasma, Kamikaze y Autos chocadores, no tendrán cambios.

Todos los nuevos juegos son chinos y de su instalación participa un técnico de la fábrica.

Para el momento de la reapertura, está previsto que no haya cambios en el precio de los boletos.

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet advierte por ingreso por áreas costeras de una gran nube de polvo proveniente de la Patagonia
SE MANTENDRÁ POR 12 HORAS

Inumet advierte por ingreso por áreas costeras de una gran nube de polvo proveniente de la Patagonia
RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Ministerio de Ambiente detectó cianobacterias que cubren gran parte de la superficie de la Laguna Garzón
POR FIRMA FALSA DE ESCRIBANO

Presidencia prepara ampliación de la denuncia penal por la garantía de Cardama
MBURUCUYÁ Y PIRI

Una mujer de 26 años fue hallada muerta con un disparo en el tórax en una casa de Salinas
inversión USD70 millones

Llegaron al puerto tres de siete locomotoras de una multinacional uruguaya que unirán Montevideo y Rivera

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Escena de homicidio en el barrio 40 Semanas. video
homicidio en el 40 semanas

Un adolescente de 17 años está detenido como sospechoso de homicidio; investigan si mató porque le robaron la bici
Orsi sobre Cardama: El formato del contrato es una trampa, me preocupa mucho cómo se definió y hay que estar muy alertas video
GOBIERNO AMPLÍA DENUNCIA PENAL

Orsi sobre Cardama: "El formato del contrato es una trampa, me preocupa mucho cómo se definió y hay que estar muy alertas"
Va a haber traslados en cárceles y eso genera ruidos: la explicación de Orsi al atentado contra el INR video
cárceles en uruguay

"Va a haber traslados en cárceles y eso genera ruidos": la explicación de Orsi al atentado contra el INR

Dejá tu comentario