RECIBÍ EL NEWSLETTER
LAS PIEDRAS

Un hombre fue enviado a la cárcel por abuso sexual contra su hija por más de 30 años

El caso fue denunciado en febrero. Las situaciones ocurrían desde que la víctima, hoy con 41 años, tenía 10 y en el homicidio familiar, donde vivía con su padre y su madre, quien conocía los hechos.

policia-fiscalia-juzgado-las-piedras

Un hombre de 63 años fue imputado y enviado a la cárcel por violación, atentado violento al pudor, abuso sexual y lesiones personales, delitos cometidos contra su hija por más de 30 años.

Según la denuncia presentada el 10 de febrero en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de las Piedras, las situaciones de abuso sexual ocurrieron en el domicilio familiar desde que la víctima, hoy con 41 años, tenía 10, informó la Jefatura de Policía de Canelones.

La víctima convivía con su padre y su madre, quien estaba en conocimiento de lo ocurrido, y nunca había denunciado por miedo.

una mujer fue baleada en la misma zona donde el sabado asesinaron a tiros a un hombre en placido ellauri
Seguí leyendo

Una mujer fue baleada en la misma zona donde el sábado asesinaron a tiros a un hombre en Plácido Ellauri

El hombre fue detenido e imputado por reiterados delitos de violación, reiterados delitos de atentado violento al pudor, reiterados delitos de abuso sexual y reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados, el último en concurso formal con un delito de lesiones personales, todos en reiteración real entre sí. Como medida cautelar se dispuso la prisión preventiva por 120 días.

Temas de la nota

Lo más visto

video
investigación

Policía rescató a un niño de 2 años que había sido raptado en Flores: hay tres detenidos
EN ENERO, MONTAÑA RUSA

El 20 de diciembre reabrirá el Parque Rodó con nuevas atracciones tras 9 meses sin funcionar por remodelación
EN LAVALLEJA

Niño de 9 años cayó a un tajamar y una joven de 18 intentó rescatarlo, pero ambos se ahogaron
MATERIAL PARTICULADO

MSP emitió recomendaciones por la nube de polvo: "Mantener puertas y ventanas cerradas", entre otras
LEANDRO GÓMEZ Y PASAJE PEATONAL

Una mujer fue baleada en la misma zona donde el sábado asesinaron a tiros a un hombre en Plácido Ellauri

Te puede interesar

Operación Delta: 29 condenados y un imputado por drogas, tráfico de armas y municiones, y otros delitos
ALLANAMIENTOS EN COLONIA Y MONTEVIDEO

Operación Delta: 29 condenados y un imputado por drogas, tráfico de armas y municiones, y otros delitos
Cayó en Buenos Aires Luis Fernández Albín, delincuente que se lo vincula al narco uruguayo Marset video
OPERACIÓN NUEVA ERA 2

Cayó en Buenos Aires Luis Fernández Albín, delincuente que se lo vincula al narco uruguayo Marset
Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República. video
episodios violentos

Padres reclamaron a Orsi que inseguridad obliga a suspender clases en Casavalle: "Es parte de la realidad", lamentó

Dejá tu comentario