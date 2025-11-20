Un hombre fue enviado a la cárcel por abuso sexual contra su hija por más de 30 años

Un hombre de 63 años fue imputado y enviado a la cárcel por violación, atentado violento al pudor, abuso sexual y lesiones personales, delitos cometidos contra su hija por más de 30 años.

Según la denuncia presentada el 10 de febrero en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de las Piedras, las situaciones de abuso sexual ocurrieron en el domicilio familiar desde que la víctima, hoy con 41 años, tenía 10, informó la Jefatura de Policía de Canelones.

La víctima convivía con su padre y su madre, quien estaba en conocimiento de lo ocurrido, y nunca había denunciado por miedo.

El hombre fue detenido e imputado por reiterados delitos de violación, reiterados delitos de atentado violento al pudor, reiterados delitos de abuso sexual y reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados, el último en concurso formal con un delito de lesiones personales, todos en reiteración real entre sí. Como medida cautelar se dispuso la prisión preventiva por 120 días.

