Intendencia comienza a multar este lunes el uso indebido de veredas en Montevideo; la multa supera los $5.000

Foto: Subrayado, archivo. El 22 de octubre la IMM advertía en avenida Luis Ponce sobre el comienzo de la fiscalización este lunes.

La Intendencia de Montevideo ( IMM ) afirma que el uso de veredas y sendas peatonales para estacionar vehículos ocasiona problemas de seguridad vial, equidad y razonabilidad. Por eso, señaló, comienza a multar este lunes a vehículos que usen esos espacios de forma indebida.

La fiscalización será aleatoria en veredas menores a cinco metros de ancho y en senda de ingreso a garajes o estacionamiento.

"En el resto de las veredas se asegurará la circulación peatonal y la accesibilidad controlando que exista una distancia mínima de dos metros entre un vehículo estacionado y la línea de propiedad del padrón. También se controlará el estacionamiento sobre bicisendas y senderos peatonales delimitados", señaló la comuna.

El costo de la multa es de 3 Unidades Reajustables ($5.519,4 al día de hoy).

El 22 de octubre la comuna había comenzado a informar en la avenida Luis Ponce (Parque Batlle y Pocitos) sobre la prohibición de estacionar en algunas de las veredas allí existentes. Y advirtiendo de que el 17 de noviembre comenzaría a multar.