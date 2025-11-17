Intendencia comienza a multar este lunes el uso indebido de veredas en Montevideo; la multa supera los $5.000

La Intendencia de Montevideo (IMM) afirma que el uso de veredas y sendas peatonales para estacionar vehículos ocasiona problemas de seguridad vial, equidad y razonabilidad. Por eso, señaló, comienza a multar este lunes a vehículos que usen esos espacios de forma indebida.
La intendencia también controlará el estacionamiento sobre bicisendas y senderos peatonales delimitados. Mirá qué tener en cuenta.
La fiscalización será aleatoria en veredas menores a cinco metros de ancho y en senda de ingreso a garajes o estacionamiento.
"En el resto de las veredas se asegurará la circulación peatonal y la accesibilidad controlando que exista una distancia mínima de dos metros entre un vehículo estacionado y la línea de propiedad del padrón. También se controlará el estacionamiento sobre bicisendas y senderos peatonales delimitados", señaló la comuna.
El costo de la multa es de 3 Unidades Reajustables ($5.519,4 al día de hoy).
El 22 de octubre la comuna había comenzado a informar en la avenida Luis Ponce (Parque Batlle y Pocitos) sobre la prohibición de estacionar en algunas de las veredas allí existentes. Y advirtiendo de que el 17 de noviembre comenzaría a multar.
