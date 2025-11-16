RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Efectivo de Caminera resultó herido de arma de fuego en intento de rapiña

El hecho ocurrió este domingo en la calle Paysandú entre Ventura y ruta 8. El policía se encuentra internado en el hospital de Pando,

accidente-de-transito-canelones-policia-cientifica

Un hombre resultó herido de arma de fuego este domingo sobre la hora 18:30, en la calle Paysandú entre Ventura y ruta 8.

El parte policial de la Jefatura de Canelones indica que el hecho se dio a raíz de una presunta rapiña y que el herido es un funcionario de Policía Caminera.

El efectivo circulaba en moto por la calle Paysandú entre Ventura y ruta 8 cuando fue abordado por dos hombres en moto, que lo amenazaron con un arma de fuego.

Ministro Negro sobre ataque a INR: "Iremos hasta las últimas consecuencias para dar con los culpables intelectuales y materiales de este hecho"

Ante la resistencia del policía, los individuos le efectuaron un disparo a la altura del pómulo izquierdo con orificio de entrada sin salida y se llevaron el arma de reglamento.

El hombre fue trasladado al hospital de Pando en estado consciente.

