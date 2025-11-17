Bordaberry dijo que a Carlos Negro "le falta liderazgo y sentido de la urgencia", y lo comparó con Larrañaga

Bordaberry en Arriba Gente.

El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry cuestionó al ministro del Interior Carlos Negro y lo comparó con el exministro Jorge Larrañaga, fallecido en mayo de 2021.

“No hay sentido de la urgencia realmente del problema que tenemos. Hay unos tipos tirando balazos contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación, tirando una piedra, y hay otros tirando una granada en la casa de la Fiscal (de Corte). Y estamos armando un plan nacional para el año que viene con presupuesto para el otro (año). Hay una falta del sentido de la urgencia del Ministerio del Interior muy grande”, dijo Bordaberry este lunes en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“No terminan de darse cuenta que tenemos un lío muy grande”, dijo el senador, y agregó: “Yo esperaba otra cosa cuando fue el ministro a la Comisión de Presupuesto. Esperaba alguien que estuviera al frente del Ministerio, algo parecido a Larrañaga. Cuando Larrañaga asumió yo sentí que había alguien con la iniciativa y el liderazgo como para enfrentar a los delincuentes, hoy no lo siento y no lo veo en el Ministerio del Interior”.

“Le falta liderazgo y sentido de la urgencia. A ti te nombraron ministro el 1 de marzo, se supone que llegaste al Ministerio y tenías que tener un plan, ¿no? Están elaborando un plan que va a estar pronto a mitad del año que viene y piden presupuesto para el 2027. Hay algo que está mal”, concluyó.

