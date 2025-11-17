Después del temporal del domingo, Nubel Cisneros prevé una semana con tiempo agradable, que va de fresco a caluroso, otra vez con máximas por encima de los 30º.
Pasó el temporal y el lunes amanece fresco, pero durante la semana hay marcado ascenso de temperatura
Después del temporal del domingo, Nubel Cisneros prevé una semana con tiempo agradable, que va de fresco a caluroso, otra vez con máximas por encima de los 30º. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes comienza con tiempo fresco, nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá templada a cálida con cielo ligeramente nublado, observándose importante descenso de temperatura en la noche.
El martes tendremos una mañana fresca a templada con nubosidad dispersa, en las primeras horas se prevé la formación de neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con importantes periodos de Sol, manteniéndose fresca en la noche.
El miércoles comienza fresco con neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y cielo algo a parcialmente nublado.
Lunes 17
Zona Norte: máxima 26º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º
Martes 18
Zona Norte: máxima 34º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 31º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 16º
Miércoles 19
Zona Norte: máxima 35º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 33º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 16º
