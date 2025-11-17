RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Pasó el temporal y el lunes amanece fresco, pero durante la semana hay marcado ascenso de temperatura

Después del temporal del domingo, Nubel Cisneros prevé una semana con tiempo agradable, que va de fresco a caluroso, otra vez con máximas por encima de los 30º. Los detalles día por día.



Después del temporal del domingo, Nubel Cisneros prevé una semana con tiempo agradable, que va de fresco a caluroso, otra vez con máximas por encima de los 30º.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes comienza con tiempo fresco, nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá templada a cálida con cielo ligeramente nublado, observándose importante descenso de temperatura en la noche.

El martes tendremos una mañana fresca a templada con nubosidad dispersa, en las primeras horas se prevé la formación de neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con importantes periodos de Sol, manteniéndose fresca en la noche.


El miércoles comienza fresco con neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y cielo algo a parcialmente nublado.

Lunes 17

Zona Norte: máxima 26º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º

Martes 18

Zona Norte: máxima 34º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 31º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 16º

Miércoles 19

Zona Norte: máxima 35º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 33º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 16º

