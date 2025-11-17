Pasó el temporal y el lunes amanece fresco, pero durante la semana hay marcado ascenso de temperatura

Después del temporal del domingo, Nubel Cisneros prevé una semana con tiempo agradable, que va de fresco a caluroso, otra vez con máximas por encima de los 30º.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes comienza con tiempo fresco, nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá templada a cálida con cielo ligeramente nublado, observándose importante descenso de temperatura en la noche.

El martes tendremos una mañana fresca a templada con nubosidad dispersa, en las primeras horas se prevé la formación de neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con importantes periodos de Sol, manteniéndose fresca en la noche.

El miércoles comienza fresco con neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y cielo algo a parcialmente nublado. Lunes 17 Zona Norte: máxima 26º y mínima 12º Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º Martes 18 Zona Norte: máxima 34º y mínima 14º Zona Sur: máxima 31º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 16º Miércoles 19 Zona Norte: máxima 35º y mínima 14º Zona Sur: máxima 33º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 16º

Temas de la nota temporal

tiempo

caluroso