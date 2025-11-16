RECIBÍ EL NEWSLETTER
kilómetro 158.500

Acompañante de vehículo murió en choque por alcance en ruta 11, Canelones

El siniestro de tránsito fatal tuvo lugar este domingo a la altura del kilómetro 158.500. Policía Caminera informó que el conductor sufrió lesiones.

WhatsApp Image 2025-11-16 at 15.06.22
WhatsApp Image 2025-11-16 at 15.01.34

Un siniestro de tránsito por alcance causó la muerte de una mujer que circulaba como acompañante.

Policía Caminera informó que el siniestro fatal tuvo lugar sobre la hora 13:08 en la ruta 11 a la altura del kilómetro 158.500, en el departamento de Canelones.

Por causas que se tratan de establecer, un auto y una camioneta que circulaban de este a oeste impactaron cuando el primer vehículo intentó girar a la izquierda.

Como consecuencia del choque, el conductor de dicho vehículo sufrió lesiones y su acompañante murió.

El conductor de la camioneta resultó ileso.

