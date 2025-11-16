Un siniestro de tránsito por alcance causó la muerte de una mujer que circulaba como acompañante.
Acompañante de vehículo murió en choque por alcance en ruta 11, Canelones
El siniestro de tránsito fatal tuvo lugar este domingo a la altura del kilómetro 158.500. Policía Caminera informó que el conductor sufrió lesiones.
Policía Caminera informó que el siniestro fatal tuvo lugar sobre la hora 13:08 en la ruta 11 a la altura del kilómetro 158.500, en el departamento de Canelones.
Por causas que se tratan de establecer, un auto y una camioneta que circulaban de este a oeste impactaron cuando el primer vehículo intentó girar a la izquierda.
Seguí leyendo
Municipales de Canelones en conflicto permanente por desacuerdos en negociación salarial: "Una olla que explotó"
Como consecuencia del choque, el conductor de dicho vehículo sufrió lesiones y su acompañante murió.
El conductor de la camioneta resultó ileso.
Temas de la nota
Lo más visto
MADRUGADA DE DOMINGO
Atacaron la fachada del INR y dejaron un mensaje: "Ojo por ojo, la próxima va pa tu auto con tu familia adentro"
PATENTE 2026
El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los valores de la patente para el año que viene
MONTEVIDEO
Mataron a un hombre de 30 años cuando estaba en la calle en la zona del barrio Marconi
RIGE HASTA LA HORA 11:00
Meteorología actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
RAPIÑA EN NUEVO PARÍS
Dejá tu comentario