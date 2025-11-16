Acompañante de vehículo murió en choque por alcance en ruta 11, Canelones

Un siniestro de tránsito por alcance causó la muerte de una mujer que circulaba como acompañante.

Policía Caminera informó que el siniestro fatal tuvo lugar sobre la hora 13:08 en la ruta 11 a la altura del kilómetro 158.500, en el departamento de Canelones .

Por causas que se tratan de establecer, un auto y una camioneta que circulaban de este a oeste impactaron cuando el primer vehículo intentó girar a la izquierda.

Como consecuencia del choque, el conductor de dicho vehículo sufrió lesiones y su acompañante murió.

El conductor de la camioneta resultó ileso.