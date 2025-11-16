RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN LAS ÚLTIMAS HORAS

Atacaron la fachada del INR y dejaron un mensaje: "Ojo por ojo, la próxima va pa tu auto con tu familia adentro"

La información fue confirmada a Subrayado por fuentes del instituto. El periodista Gabriel Pereyra indicó en su cuenta de X que la "hipótesis más firme" refiere a una "represalia contra la directora Ana Juanche, por el último traslado de jefes de bandas en Comcar".

Gabriel Pereyra-X

Gabriel Pereyra-X

inr-fachada-edificio

Atacaron a balazos en las últimas horas la fachada del Instituto Nacional de Rehabilitación y dejaron un mensaje amenazante: "Ojo por ojo, la próxima va pa tu auto con tu familia adentro".

El hecho fue confirmado a Subrayado por autoridades del instituto.

El Ministerio del Interior informó que la Policía Nacional lleva adelante una investigación por disparos de arma de fuego efectuados en la madrugada de este domingo, a la fachada de la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación.

hombre denuncia a su primo por el robo de una herencia de usd 300.000; realizo varios retiros de dinero a su propia cuenta bancaria
Seguí leyendo

Hombre denuncia a su primo por el robo de una herencia de USD 300.000; realizó varios retiros de dinero a su propia cuenta bancaria

"No se registraron personas lesionadas y están dispuestas las medidas de seguridad correspondientes", indicó la cartera en un comunicado.

Trabajan en el caso la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, a través de la Dirección General de Información e Inteligencia, con el apoyo de diferentes unidades.

El periodista Gabriel Pereyra indicó en su cuenta de X que la "hipótesis más firme: represalia contra la directora Ana Juanche, por el último traslado de jefes de bandas en Comcar".

cuenta-pereyra-atque
Temas de la nota

Lo más visto

El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los valores de la patente para el año que viene
PATENTE 2026

El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los valores de la patente para el año que viene
RAPIÑA EN NUEVO PARÍS

Colega recordó al médico asesinado: "Él transmitía una energía muy particular, porque siempre estaba contento"
MONTEVIDEO

Mataron a un hombre de 30 años cuando estaba en la calle en la zona del barrio Marconi
RIGE HASTA LA HORA 11:00

Meteorología actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS DEL URUGUAY

Gremio de jueces se declara en conflicto y advierte que tomará medidas graduales que pueden llegar al paro total

Te puede interesar

Gabriel Pereyra-X
EN LAS ÚLTIMAS HORAS

Atacaron la fachada del INR y dejaron un mensaje: "Ojo por ojo, la próxima va pa tu auto con tu familia adentro"
Mataron a un hombre de 30 años cuando estaba en la calle en la zona del barrio Marconi
MONTEVIDEO

Mataron a un hombre de 30 años cuando estaba en la calle en la zona del barrio Marconi
Meteorología cesó la advertencia naranja y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
RIGE HASTA LA HORA 13:00

Meteorología cesó la advertencia naranja y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Dejá tu comentario