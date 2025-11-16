Atacaron la fachada del INR y dejaron un mensaje: "Ojo por ojo, la próxima va pa tu auto con tu familia adentro"

Atacaron a balazos en las últimas horas la fachada del Instituto Nacional de Rehabilitación y dejaron un mensaje amenazante: "Ojo por ojo, la próxima va pa tu auto con tu familia adentro".

El hecho fue confirmado a Subrayado por autoridades del instituto.

El Ministerio del Interior informó que la Policía Nacional lleva adelante una investigación por disparos de arma de fuego efectuados en la madrugada de este domingo, a la fachada de la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación.

"No se registraron personas lesionadas y están dispuestas las medidas de seguridad correspondientes", indicó la cartera en un comunicado.

Trabajan en el caso la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, a través de la Dirección General de Información e Inteligencia, con el apoyo de diferentes unidades.

El periodista Gabriel Pereyra indicó en su cuenta de X que la "hipótesis más firme: represalia contra la directora Ana Juanche, por el último traslado de jefes de bandas en Comcar".