Nacional y Peñarol conocerán este lunes el orden de las localías para definir en Campeonato Uruguayo: los detalles

Nacional y Peñarol se disputarán el Campeonato Uruguayo en dos finales que prevén jugar en el Gran Parque Central y en el Estadio Campeón del Siglo. El orden aún no está definido porque irá a sorteo, instancia que se celebrará este lunes desde las 18:00 horas en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en el barrio Cordón.

La principal hipótesis es que los partidos sean los domingos 23 y 30 de noviembre, solo con público local. Aunque el Ministerio del Interior recomendó que sean en el estadio Centenario y que cada uno comience a las 16:30 para evitar el horario nocturno.

Sin embargo, CAFO —comisión administradora del Centenario— debe entregar el escenario a productoras de shows musicales para eventos que están previstos más adelante. Eso llevaría a que los partidos se tuvieran que disputar a inicios de diciembre.

Por eso, la idea es cerrar el campeonato el 30 de noviembre. Es un clásico de ida y vuelta; los tricolores llegaron luego de ganar la Tabla Anual, y los carboneros tras el triunfo 1-2 ante Liverpool en la semifinal este domingo en el Centenario.

Si en el segundo partido de la final, en el marcador global hay empate, se jugará alargue y penales. De allí saldrá en Campeón Uruguayo 2025.