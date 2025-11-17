RECIBÍ EL NEWSLETTER
sorteo en la auf

Nacional y Peñarol conocerán este lunes el orden de las localías para definir en Campeonato Uruguayo: los detalles

La Mesa Ejecutiva de Primera División hará este lunes en la tarde un sorteo en la AUF, en el que quedará definido el orden de las localías.

hinchadas-nacional-peñarol.jpg

Nacional y Peñarol se disputarán el Campeonato Uruguayo en dos finales que prevén jugar en el Gran Parque Central y en el Estadio Campeón del Siglo. El orden aún no está definido porque irá a sorteo, instancia que se celebrará este lunes desde las 18:00 horas en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en el barrio Cordón.

La principal hipótesis es que los partidos sean los domingos 23 y 30 de noviembre, solo con público local. Aunque el Ministerio del Interior recomendó que sean en el estadio Centenario y que cada uno comience a las 16:30 para evitar el horario nocturno.

Sin embargo, CAFO —comisión administradora del Centenario— debe entregar el escenario a productoras de shows musicales para eventos que están previstos más adelante. Eso llevaría a que los partidos se tuvieran que disputar a inicios de diciembre.

Foco Uy
Seguí leyendo

Peñarol a la final del Uruguayo con Nacional tras darlo vuelta en el alargue y vencer a Liverpool 2-1
Temas de la nota

Lo más visto

video
MADRUGADA DE DOMINGO

Atacaron la fachada del INR y dejaron un mensaje: "Ojo por ojo, la próxima va pa tu auto con tu familia adentro"
kilómetro 158.500

Acompañante de vehículo murió en choque por alcance en ruta 11, Canelones
PATENTE 2026

El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los valores de la patente para el año que viene
REPERCUSIONES EN REDES SOCIALES

Ataque contra sede del INR: políticos y sindicales expresaron "solidaridad" y llamaron a "enfrentar y derrotar el flagelo"
¿qué tener en cuenta?

IMM comienza a multar este lunes el uso indebido de veredas; la multa supera los $5.000

Te puede interesar

El exministro Armando Castaingdebat con la ministra de Defensa Sandra Lazo. Foto: Subrayado.
MINISTRA DE DEFENSA

Interpelación a la ministra Sandra Lazo por Cardama será el 8 de diciembre en el Senado
Última semana del presupuesto en comisión del Senado: las áreas que tendrán más recursos según el FA video
LEY DE PRESUPUESTO

Última semana del presupuesto en comisión del Senado: las áreas que tendrán más recursos según el FA
Foto: Subrayado, archivo. El 22 de octubre la IMM advertía en avenida Luis Ponce sobre el comienzo de la fiscalización este lunes. video
¿qué tener en cuenta?

IMM comienza a multar este lunes el uso indebido de veredas; la multa supera los $5.000

Dejá tu comentario