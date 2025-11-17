Nacional y Peñarol se disputarán el Campeonato Uruguayo en dos finales que prevén jugar en el Gran Parque Central y en el Estadio Campeón del Siglo. El orden aún no está definido porque irá a sorteo, instancia que se celebrará este lunes desde las 18:00 horas en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en el barrio Cordón.
Nacional y Peñarol conocerán este lunes el orden de las localías para definir en Campeonato Uruguayo: los detalles
La Mesa Ejecutiva de Primera División hará este lunes en la tarde un sorteo en la AUF, en el que quedará definido el orden de las localías.
La principal hipótesis es que los partidos sean los domingos 23 y 30 de noviembre, solo con público local. Aunque el Ministerio del Interior recomendó que sean en el estadio Centenario y que cada uno comience a las 16:30 para evitar el horario nocturno.
Sin embargo, CAFO —comisión administradora del Centenario— debe entregar el escenario a productoras de shows musicales para eventos que están previstos más adelante. Eso llevaría a que los partidos se tuvieran que disputar a inicios de diciembre.
Peñarol a la final del Uruguayo con Nacional tras darlo vuelta en el alargue y vencer a Liverpool 2-1
Por eso, la idea es cerrar el campeonato el 30 de noviembre. Es un clásico de ida y vuelta; los tricolores llegaron luego de ganar la Tabla Anual, y los carboneros tras el triunfo 1-2 ante Liverpool en la semifinal este domingo en el Centenario.
Si en el segundo partido de la final, en el marcador global hay empate, se jugará alargue y penales. De allí saldrá en Campeón Uruguayo 2025.
Dejá tu comentario