El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los valores de la patente para el año que viene

El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los valores de la patente de rodados que regirán en todo el país durante el año 2026.

Los vehículos nuevos, 0 Km, pagarán un 5% del valor de mercado sin IVA, mientras que los vehículos usados pagarán 4,5%.

En el caso de los eléctricos, será de 3% para los 0 Km y 2,25% para los usados empadronados hasta el 31 de diciembre de 2025.

Los vehículos anteriores a 1991 mantienen un esquema de valores fijos que van desde cero (no pagan patente) para modelos hasta 1975, hasta 8.770 pesos para los comprendidos entre los años 1986 y 1991.

En cuanto a los camiones, tanto los 0 Km como los usados tributarán 1,3% del valor de mercado,

mientras que los no unificados hasta 2013 mantendrán la patente 2025 sin ajuste por IPC.

Las motos 0Km pagarán 5% si superan los 500 centímetros cúbicos, mientras que las de menor cilindrada serán gravadas según lo determine cada Intendencia.

Las motos usadas de 500 cc empadronadas en 2024 y 2025 tributarán 4,5%, y las de menor cilindrada o anteriores a 2023 ajustarán su patente 2025 por IPC.