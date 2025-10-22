IMM comienza a advertir sobre prohibición de estacionar en algunas veredas: ¿qué tener en cuenta?

El costo de la multa es de 3 Unidades Reajustables ($5.515,8 al día de hoy).

El uso irregular de veredas y sendas peatonales, respecto al estacionamiento de vehículos, ocasiona problemas, señaló la Intendencia de Montevideo ( IMM ). Y por eso, comenzará a multar el próximo 17 de noviembre.

Este miércoles se puede observar, por ejemplo, en avenida Luis Ponce, que las autoridades comenzaron a advertir sobre la prohibición de estacionamiento en veredas.

"El uso irregular de veredas y sendas peatonales para estacionar vehículos ocasiona problemas de seguridad vial, equidad y razonabilidad en el uso del espacio. Por tal motivo, se realizarán controles aleatorios: en veredas menores a cinco metros de ancho se fiscalizará el cumplimiento estricto de la normativa (incluye la senda de ingreso a garajes o estacionamientos), mientras que en el resto de las veredas se asegurará la circulación peatonal y la accesibilidad controlando que exista una distancia mínima de dos metros entre un vehículo estacionado y la línea de propiedad del padrón. También se controlará el estacionamiento sobre bicisendas y senderos peatonales delimitados", señaló la comuna.

Seguí leyendo Registraron 900 incidencias por uso de carril Solo Bus en plan piloto; fiscalización comienza en diciembre

En veredas menores a 5 metros de ancho: se fiscaliza el cumplimiento estricto de la normativa. Esto incluye la senda de ingreso a garajes o estacionamientos.

En el resto —agrega— se asegurará la circulación peatonal y la accesibilidad controlando que existan al menos 2 metros entre un vehículo estacionado y la línea de propiedad del padrón.

También se fiscalizará el estacionamiento sobre bicisendas y senderos peatonales delimitados.

El costo de la multa es de 3 Unidades Reajustables ($5.515,8 al día de hoy).