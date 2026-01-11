Incendio en sauna de edificio de Punta del Este terminó con un niño intoxicado y más de 25 evacuados

Bomberos trabajó en un incendio ocurrido sobre la hora 00:30 en un sauna de un edificio de 17 pisos, en Punta del Este ; un niño resultó intoxicado y fue derivado a un centro de salud.

La jefa de Bomberos, Viviana Borlinqui, confirmó a Subrayado que no se registraron personas lesionadas debido al incendio, "sí algún intoxicado, a un niño se lo llevó por precaución y una persona falleció en el lugar pero por un infarto que le dio, lo estaban atendiendo en la ambulancia y le dio un infarto, no fue por quemaduras ni por intoxicación".

Borlinqui explicó que se registró gran concentración de humo en el sauna ubicado en el subsuelo por lo que Bomberos ayudó a evacuar a unas 25 personas, además de haber autoevacuados.

El área afectada fue de 10 metros cuadrados.

De la investigación de Bomberos sobre el origen del incendio surge que habría sido a raíz de algún desperfecto eléctrico en un aparato eléctrico del sauna o conexiones eléctricas en el área afectada, descartando la intencionalidad del foco.

Según Borlinqui, el trabajo de los efectivos se desarrolló hasta la hora 03:30.

En el lugar trabajaron bomberos del Destacamento de Punta del Este y Maldonado.

El edificio está ubicado en la calle Mapocho, en la Parada 8 de la Playa Mansa, del principal balneario.