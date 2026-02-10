RECIBÍ EL NEWSLETTER
Las piedras, canelones

Imputan a hombre de 31 años por abuso sexual contra la hija de su pareja, una niña de 10 años

Al imputado le encontraron en su celular un video con la menor. Irá a prisión preventiva, luego de que la madre de la víctima hizo la denuncia el domingo pasado.

El imputado fue enviado a prisión preventiva, a la espera de fallo judicial definitivo.

Un hombre de 31 años fue imputado a primera hora de la tarde de este martes en Las Piedras, Canelones, por dos delitos de abuso sexual agravados y almacenamiento de contenido pornográfico.

Es acusado de haber abusado sexualmente de la hija de su pareja, una niña de 10 años. La madre de la menor presentó la denuncia el domingo pasado, supo Subrayado.

En el celular, al imputado se le encontró un video con la menor. Mientras se lo investiga, fue enviado a prisión preventiva por 120 días. Antes de ese lapso, la Justicia fallará de forma definitiva.

