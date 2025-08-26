RECIBÍ EL NEWSLETTER
Imputaron en Maldonado a un hombre que incendió su apartamento con una vela

Es la segunda vez que ocurre un incendio en ese apartamento en seis meses. El propietario, ahora imputado, tiene prohibido acercarse allí.

Un hombre de 70 años fue imputado en Maldonado por incendiar de forma intencional con una vela un apartamento del que es propietario, ubicado en el centro de la ciudad.

Es la segunda vez que el apartamento toma fuego. Y en esta oportunidad las pericias confirmaron intencionalidad.

Tras el incendio, los bomberos fueron al lugar y rescataron al hombre, que estaba en un pozo de aire del apartamento. Sufrió quemaduras de segundo grado y, tras ser dado de alta, fue puesto a disposición de la Justicia, que lo investiga.

En 120 días la Fiscalía tendrá que reunir las pruebas en su contra para que el imputado reciba un fallo judicial definitivo. En ese lapso, el hombre tiene prohibido acercarse a su apartamento.

Los vecinos han manifestado preocupación por los dos incendios ocurridos allí. El primero fue en diciembre de 2024. Y las personas tienen temor de que las llamas avancen a las viviendas linderas.

El apartamento está ubicado en una galería, junto a locales y otras viviendas.

Durante el incendio ocurrido este fin de semana un menor de edad fue asistido por inhalación de humo pero la afectación que tuvo fue leve, por lo que los médicos le dieron el alta en el lugar.

