ORTICOCHEA Y GARZÓN

Accidente laboral fatal: un hombre que operaba una máquina murió luego de que un muro le cayera encima

El hecho ocurrió en María Orticochea y avenida General Eugenio Garzón. Personal de Bomberos y de Policía Científica trabajan en el lugar en el relevamiento de la escena.

Un hombre de 51 años murió este lunes de tarde como consecuencia de un accidente laboral. El hecho ocurrió en María Orticochea y avenida General Eugenio Garzón, en el límite entre Belvedere y Sayago.

La víctima operaba una máquina retroexcavadora en una demolición cuando se derrumbó un muro y provocó su aplastamiento. En la zona, se prevé la construcción de un nuevo centro comercial y torres de apartamentos.

El jefe de Relaciones Públicas de Bomberos, Víctor Fagúndez, indicó a Subrayado que tras recibir el llamado de la empresa al llegar al lugar encontraron la estructura colapsada arriba de la cabina de la máquina y la persona fallecida. El personal de Bomberos realizó el vallado de la zona para recuperar el cuerpo de la víctima y comenzar con los trabajos de investigación.

joven de 26 anos murio por quemaduras: un auto se incendio cuando le sacaba combustible
Joven de 26 años murió por quemaduras: un auto se incendió cuando le sacaba combustible

Si bien había más operarios trabajando en otras máquinas, ninguno tuvo riesgo. La zona estaba debidamente protegida, indicó Fagúndez. Ahora, personal de Investigación de Siniestros de Bomberos analiza los protocolos, el plan de seguridad y el plan de demolición necesarios para una obra.

Personal de Policía Científica trabaja en el lugar en el relevamiento de la escena.

