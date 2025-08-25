Veranillo con temperaturas en ascenso hasta el viernes, luego vendrá el temporal de Santa Rosa con tormentas y vientos

El meteorólogo de Subrayado , Nubel Cisneros, prevé que a partir de este martes se comience a gestar un veranillo con temperaturas en ascenso hasta el viernes, desencadenando en el esperado temporal de Santa Rosa que llega en fecha con tormentas y vientos, con una extensión de por lo menos 72 horas.

Este martes, se pronostica una jornada que se inicia fría con bancos de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá fresca a templada con cielo escasamente nublado, permaneciendo frío en la noche.

Las máximas estarán en el entorno de los 22/24 grados en las zonas norte y litoral y de 20/22 grados en el resto del país. En capital y áreas costeras se esperan valores entre los 18/20 grados.

El miércoles, tendremos una mañana fría a fresca y húmeda con nieblas y neblinas matinales. En la tarde se mantiene el tiempo estable con ambiente templado a cálido y cielo ligeramente nublado.

Las máximas estarán en el entorno de los 24/26 grados en las zonas norte y litoral y de 22/24 grados en el resto del país. En capital y áreas costeras se esperan valores entre los 18/22 grados.