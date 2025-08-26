RECIBÍ EL NEWSLETTER
FERNÁNDEZ CRESPO Y CERRO LARGO

Detuvieron en Argentina a joven que mató a un hombre en Cordón; se habían conocido en una plataforma de citas

La víctima era de nacionalidad venezolana y fue hallada muerta en su apartamento de Fernández Crespo y Cerro Largo. El autor del crimen fue identificado y detenido en su país.

Foto: Subrayado. Edificio donde vivía la víctima, en Cordón.

Foto: Subrayado. Edificio donde vivía la víctima, en Cordón.

Un joven de 23 años fue detenido este martes en Argentina en el marco de la investigación del homicidio de un venezolano de 31 años hallado muerto en su apartamento. El crimen ocurrió el sábado 7 de junio en horas de la tarde y su cuerpo hallado el domingo 8 en Fernández Crespo y Cerro Largo, en el barrio Cordón.

El hombre fue hallado maniatado y ya sin vida por una amiga que vivía con él en el apartamento. Había sido muerto por asfixia, según el resultado de las pericias forenses. Personal del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación del caso.

Tras un minucioso análisis de las cámaras de seguridad del edificio se logró identificar a un joven de 23 años como el posible autor del crimen. Se logró establecer que la víctima había conocido al homicida a través de una plataforma de citas, lo invitó a su casa y fue cuando lo robó, lo mató y fugó del lugar.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
Policía acudió a llamado por personas armadas en Cordón y al llegar baleó a un joven que tenía un revólver

El Departamento de Homicidios pidió la captura internacional del responsable, que fue ubicado y detenido en Argentina, de donde es oriundo. Se espera que sea enviado a Uruguay para ser juzgado por el crimen.

Temas de la nota

