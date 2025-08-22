"Que el Estado no se ausente y no desproteja a las infancias": movilización por Luna, la adolescente asesinada por su padre

Vecinos y organizaciones sociales de Maldonado se movilizaron este viernes en reclamo de respuestas por el crimen de Luna Etchegoyen, la adolescente de 13 años que fue asesinada a tiros por su padre en una clínica de la capital departamental tras una consulta fonoaudiológica.

La movilización comenzó con una concentración en la Plaza San Fernando frente a la Jefatura de Policía y de ahí recorrió varias cuadras por la calle 18 de Julio hasta la sede departamental del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

"Nos movilizamos otra vez exigiendo que el Estado no se ausente y no desproteja a las infancias", dijo a Subrayado Emilia Abate, referente de la coordinadora 8M de Maldonado.

Seguí leyendo Un hombre fue condenado por abusar de su hijastra de 14 años; la madre de la menor también fue condenada

Afirmó que en el departamento se han "muchos casos conocidos en los cuales el Estado no ha tomado las medidas necesarias y ha ejercido las políticas correctas", y apuntó a ausencia del Poder Judicial y de INAU en el caso de Luna.

Reiteró el pedido de cuidar a las infancias y a las mujeres, y de mayor presupuesto para políticas públicas de protección.

En el caso de adolescente asesinada por su padre, un coronel retirado del Ejército de 58 años, Abate indicó que "había denuncias de violencia por parte de Luna hacia el papá y la niña no fue escuchada". "Las infancias no se las toma en serio", acotó. Además, insistió que se pudieron aplicar medidas judiciales y de observación y orientación por parte de INAU que pudieron evitar lo sucedido.

Por último, reiteró el reclamo de mayor presupuesto y voluntad política de los organismos del Estado.