"El seguimiento fue el correcto", dijo director de Sanidad Policial sobre caso de policía que se suicidó

El director de Sanidad Policial , Julio Rappa, afirmó que “el seguimiento fue el correcto”, respecto a la situación de salud mental de la policía que el viernes se suicidó y mató a su bebé de dos meses.

“No había ningún tipo de previsión que pudiera tener este desenlace”, aseguró y dijo que “los controles fueron adecuados tanto en tiempo como en forma. Hubo concurrencia, se verificó que la medicación que se le había indicado, la había retirado”.

Seguí leyendo Choque entre un camión y una camioneta en el puente sobre el río Santa Lucía dejó cuatro lesionados

“Hacía un tiempo prolongado tenía una certificación, había entrado al sistema de invalidez transitoria, que tiene un período máximo de tres años y ella estaba hacía un año y medio. Durante todo este período tuvo seguimiento de certificación, tanto de psiquiatría como de género y últimamente por el equipo obstétrico”, afirmó.

La policía había sido desarmada.

El ministro Carlos Negro se reunió este martes con Sanidad Policial, Género y Cavid, con el objetivo de analizar medidas urgentes en materia de salud mental para evitar casos de suicidios de funcionarios policiales.

“Todas las unidades están trabajando con los protocolos correspondientes, e incluso en algunos casos asistencia de otras unidades del Estado, y lo que necesitamos sí es un vínculo, un hilo conductor de todos los servicios que realizamos dentro del Ministerio del Interior en distintas unidades, pero también en coordinación con otros organismos del Estado que hacen a la vida del personal policial y su entorno familiar”, señaló la subsecretaria de la cartera, Gabriela Valverde.

En desarrollo.