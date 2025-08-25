Compañeros de la policía que se suicidó realizan campaña para recaudar fondos para las hijas de 3 y 12 años

Una campaña de solidaridad se está realizando para recaudar colaboración en apoyo a las hijas de 3 y 12 años de la policía Alicia López, de 28, que en la noche del viernes se suicidó tras arrojarse al vacío con su hija de dos meses en brazos desde el balcón de un edificio en Bartolito Mitre y Baltasar Vargas, en Pocitos.

Las niñas de 3 y 12 años está a cargo de Melanie, hermana de Alicia. "Como todos comprenderán es un cambio para todas, y como compañeros/as estamos organizando una recolección una recolección de fondos para apoyar a Melanie a esos efectos", indica el pedido de ayuda que fue compartido a Subrayado por el exdirigente sindical Miguel Barrios.

A los efectos de colaborar se dispuso la siguiente cuenta del Banco República (BROU): 110500729-00001 (número nuevo) y 600-7303077 (número viejo). La cuenta está a nombre de Melanie López, tía de las niñas y hermana de Alicia.

Tras la muerte de Alicia y su pequeña hija, el juez especializado de Familia de 6º turno, Juvenal Javier, dispuso que las hijas de Alicia fueran entregadas a una familiar responsable, que quedarán en principio con su hermana Melanie. Las niñas son atendidas por el equipo del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (Cavid) del Ministerio del Interior en coordinación con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).