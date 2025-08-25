RECIBÍ EL NEWSLETTER
Compañeros de la policía que se suicidó realizan campaña para recaudar fondos para las hijas de 3 y 12 años

Alicia López, de 28 años, murió el viernes de noche tras lanzarse al vacío con su hija de 2 meses en brazos. Las pequeñas están al cuidado de una hermana de la mujer fallecida.

POLICIA-UNIFORME-ARCHIVO-FOCOUY

Las niñas de 3 y 12 años está a cargo de Melanie, hermana de Alicia. "Como todos comprenderán es un cambio para todas, y como compañeros/as estamos organizando una recolección una recolección de fondos para apoyar a Melanie a esos efectos", indica el pedido de ayuda que fue compartido a Subrayado por el exdirigente sindical Miguel Barrios.

A los efectos de colaborar se dispuso la siguiente cuenta del Banco República (BROU): 110500729-00001 (número nuevo) y 600-7303077 (número viejo). La cuenta está a nombre de Melanie López, tía de las niñas y hermana de Alicia.

Tras la muerte de Alicia y su pequeña hija, el juez especializado de Familia de 6º turno, Juvenal Javier, dispuso que las hijas de Alicia fueran entregadas a una familiar responsable, que quedarán en principio con su hermana Melanie. Las niñas son atendidas por el equipo del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (Cavid) del Ministerio del Interior en coordinación con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

