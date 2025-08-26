Hijas de la policía que se suicidó en Pocitos quedaron a cargo de su tía de 20 años

La presidenta del INAU , Claudia Romero, informó este martes sobre la situación de las hijas de la mujer policía de 28 años que se suicidó el viernes en la noche con su bebé en brazos en Pocitos.

Por disposición del Poder Judicial las niñas, de 12 y 3 años, quedaron bajo la custodia de una joven de 20 años, hermana de la madre.

Las menores están ahora en una casa donde conviven su tía de 20 y una mujer de 50 años, también familiar.

Mientras, el Ministerio del Interior y el INAU están coordinando acciones para brindarles apoyo.

Romero dijo respecto a estos casos, en general, que "hay una situación de alarma". "Uno tiene la sensación de que está en un campo minado. Estas situaciones pueden volver a repetirse si no trabajamos en la prevención. Esto es (hacer) seguimiento, poder detectar las alarmas", señaló.

Y dijo que es necesario "elaborar nuevos planes". "Hay procesos que quedaron obsoletos con las situaciones de violencia que se dan hoy en día. Estamos revisando esos procesos y los protocolos. Hay que innovar con algunos de los procedimientos", sostuvo Romero.

Aclaración: una versión inicial de esta nota indicaba, en base a lo informado por la presidenta del INAU, que la joven de 20 años era hermana de las niñas, por parte de padre. Sin embargo, la joven era hermana de la mujer policía, tía de las niñas. A los involucrados y a los lectores, las disculpas del caso.