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TRAS DENUNCIA CON VIDEO EN REDES SOCIALES

Imputaron a las tres adolescentes que golpearon a Valeria Ripoll y a su hija, y serán internadas en el INISA

Las tres adolescentes agredieron a Valeria Ripoll y a su hija en la puerta de su casa, que está al lado del hogar del INAU donde viven las menores de edad. Fiscalía consideró los riesgos para las víctimas.

Valeria Ripoll mostró en un video los golpes recibidos por las adolescentes.&nbsp;

Valeria Ripoll mostró en un video los golpes recibidos por las adolescentes. 

Las tres adolescentes que golpearon a Valeria Ripoll y a su hija fueron imputadas por dos delitos de lesiones personales y un delito de violencia privada, en calidad de autoras, y por disposición judicial fueron internadas en el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa) durante 30 días.

La ex candidata a la Vicepresidencia de la República y su hija fueron agredidas el lunes pasado en la puerta de su casa por las tres adolescentes que viven en el hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) lindero a su domicilio.

La Fiscalía de Adolescentes de 2º Turno llevó adelante el caso, y la decisión de internar a las adolescentes (medida cautelar de privación de libertad) se adoptó al considerar “la existencia de riesgos para la seguridad de las víctimas, así como un eventual entorpecimiento de la investigación teniendo en cuenta la posible incidencia sobre testigos”, dice el comunicado de Fiscalía.

Claudia Romero, presidenta del INAU.
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Presidenta del INAU cuestionó privación de libertad de las adolescentes que agredieron a Valeria Ripoll
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CLAUDIA ROMERO

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Foto: Subrayado.
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