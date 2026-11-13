Imputaron a las tres adolescentes que golpearon a Valeria Ripoll y a su hija, y serán internadas en el INISA

Valeria Ripoll mostró en un video los golpes recibidos por las adolescentes.

Las tres adolescentes que golpearon a Valeria Ripoll y a su hija fueron imputadas por dos delitos de lesiones personales y un delito de violencia privada, en calidad de autoras, y por disposición judicial fueron internadas en el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa) durante 30 días.

La ex candidata a la Vicepresidencia de la República y su hija fueron agredidas el lunes pasado en la puerta de su casa por las tres adolescentes que viven en el hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) lindero a su domicilio.

La Fiscalía de Adolescentes de 2º Turno llevó adelante el caso, y la decisión de internar a las adolescentes (medida cautelar de privación de libertad) se adoptó al considerar “la existencia de riesgos para la seguridad de las víctimas, así como un eventual entorpecimiento de la investigación teniendo en cuenta la posible incidencia sobre testigos”, dice el comunicado de Fiscalía.

Con un video publicado en redes sociales, Ripoll había denunciado la agresión de las adolescentes: un golpe de puño en un ojo y un corte en el hombro de su hija. Días antes, también con videos en redes sociales, la dirigente del Partido Nacional había denunciado constantes gritos y ruidos en el hogar del INAU que está pegado a su casa, así como discusiones y disturbios en la calle.

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