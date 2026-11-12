Un barco con más de 3.000 vehículos nuevos arribó al puerto; en diez meses se vendieron 65.000 cero kilómetro

El buque italiano “Grande Oriente” arribó a Uruguay con más de 3.000 vehículos nuevos prontos para descargar.

Francisco García, de KMA Uruguay, aseguró que es el buque más grande que ha llegado a la región, en un viaje de 35 días directo desde China. Llega un barco de estas características por mes para cumplir con la demanda de vehículos cero kilómetro.

Desde la Asociación del Comercio Automotor (ACAU), el gerente general Ignacio Paz, analizó los cambios que se registraron en el mercado en los últimos meses. Entre enero y octubre, el mercado automotor tuvo un crecimiento de 12,4%, con 65.000 vehículos vendidos hasta ahora.

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El cambio de la matriz energética explica el crecimiento. El 38% de los vehículos vendidos son eléctricos y si solo se considera los autos, uno de cada dos es eléctrico.

El director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, se refirió a la falta de espacio que existe en el Puerto de Montevideo y a la cantidad de vehículos que esperan recibir hasta diciembre.

Se esperan más de 20.000 vehículos cuando el puerto tiene capacidad para unas 9.000 unidades. Las autoridades debieron recurrir a la playa de maniobras de AFE, calles internas y espacios de circulación como estacionamiento. Además, en acuerdo con las importadoras, se estableció una rotación más rápida y que los vehículos estén menos días en el puerto.