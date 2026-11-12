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La Mafilia, quién es quién en el grupo criminal que unió al Marconi con Villa española

Todos los integrantes estaban siendo investigados por el Operativo Trazador en el que se incautaron más de 300 kilos de droga en Brazo Oriental.

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El "Gordo" Mauro, Carlos Andrés Migales, Christopher Mayer y "El Meo" integran La Mafilia, una banda que une los barrios Marconi y Villa Española.

El primero fue asesinado el 17 de setiembre de 2024 en un polideportivo de Carrasco, pero lo intentaron matar tres veces. Fue el primer integrante de La Mafilia al que matan.

El segundo, de 31 años, fue asesinado el 4 de octubre de este año en Buenos Aires. Se había escapado de Uruguay y lo encontraron en Palermo donde fue ultimado. Su cabeza tenía un precio muy alto.

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El tercero en caer fue Christopher Mayer, de 38 años, quien fue asesinado el jueves 5 de octubre en el barrio Marconi.

Por último, "El Meo", de 45 años, cayó el martes y ya fue imputado.

Todos estaban siendo investigados por el Operativo Trazador en el que se incautaron más de 300 kilos de droga en Brazo Oriental.

La violencia continúa pese a las muertes y a las detenciones. Días pasados se registraron más de 200 disparos en el Marconi. La banda que controla muestra con esto el poder de fuego, celebra muertes e intimida a otros grupos.

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