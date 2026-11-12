Mónica Ferrero habló de Marset: "Admite que me mandó matar porque yo era incorruptible, gran orgullo para mi país, más allá de lo personal"

La fiscal general Mónica Ferrero habló este jueves del narco uruguayo Sebastián Marset, detenido en Estados Unidos a la espera de un juicio por tráfico de drogas.

Durante su presentación en un encuentro en Montevideo de la Plataforma Regional contra la Trata de Personas, Ferrero habló de su experiencia como fiscal durante más de 24 años, y allí recordó investigaciones que llevó adelante sobre tráfico de drogas y de personas.

“Desde 2004 a 2026 tengo una trayectoria impresionante en drogas, que me ha valido un ataque personal en mi casa, con granada y disparos incluidos”, comentó Ferrero ante las personas que la escuchaban, y agregó: “Hoy abro la prensa, leo, y ojalá que sea cierto, que el narcotraficante detenido admite que me mandó matar porque yo era incorruptible. Gran orgullo para mi país, más allá de lo personal”.

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“A mi me entraron a mi casa y por 15 centímetros no me matan, no quiero que le pase a ningún fiscal”, dijo en otro pasaje de su discurso.

Ferrero se refirió así lo publicado por el semanario Búsqueda y al atentado en su casa adjudicado a una organización vinculada con Marset, y por el que ya hay varias personas imputadas y en prisión.

La información publicada este jueves indica que Marset dijo a los agentes de la DEA (oficina antidrogas de Estados Unidos) que “una fiscal en Uruguay resultó ser incorruptible, por lo que él hizo estallar su oficina y la amenazó”.

La nota también indica que el fiscal del caso Marset en Estados Unidos tiene elementos para sostener que el narco pagó coimas en Uruguay, Bolivia, Paraguay y Venezuela.

Trata de personas y la Alerta Amber

Específicamente sobre el tema de trata de personas, Ferrero destaco el caso de Camila, la adolescente de 15 años desaparecida en Paysandú el mes pasado y hallada en Argentina.

“La Alerta Amber nos permitió salvar a la primera víctima de trata en Uruguay, que no es poca cosa”, dijo Ferrero, en alusión a la primera víctima menor de edad rescatada en uso de la Alerta Amber, que se extendió en este caso a Argentina.

“Así que eso es un orgullo tremendo para todos los que trabajamos y le pusimos el empeño, y me parece que si nos unimos contra el crimen es la mejor forma de combatirlo”, comentó Ferrero.

La fiscal general vinculó además el tráfico de personas con el de drogas, y recordó el caso de trata de ciudadanos chinos llevados de Uruguay a Argentina.

“Nos debe desvelar el tema del tráfico de personas. Europa ya lo está viviendo. Uruguay no va a ser ajeno, porque con la experiencia que conté de los ciudadanos chinos, en cualquier momento, por tener frontera terrestre con Brasil, es inminente que empiecen a mezclarse, como ya se han mezclado, en el tema del narcotráfico”, advirtió.

“El rescate que tuvimos de esa muchacha, con la Alerta Amber, fue por la gran comunicación que tenemos con los países y lo que ha logrado Uruguay y los organismos internacionales que nos han apoyado”, agregó.