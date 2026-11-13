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Dos jóvenes se tiraron al pozo de aire de un hotel para escapar de la Policía: cayeron unos ocho metros

Uno de los jóvenes, requerido por hurto, se alojó en un hotel y la Policía le golpeó la puerta para llevárselo detenido. Sin embargo, junto a otro, se tiró de una altura de entre ocho y diez metros.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Este jueves de tarde, policías de la Zona I de Montevideo recibieron información de que un joven de 27 años que estaba requerido por un hurto se había alojado en un hotel ubicado en la avenida Uruguay, en el Centro.

Según supo Subrayado, los efectivos fueron al lugar y subieron hasta la habitación donde estaba el joven. Cuando les abrió la puerta, los policías le dijeron que debía acompañarlos y el requerido se tomó de la mano a un joven que lo acompañaba y ambos se tiraron hacia un pozo de aire por la ventana de la habitación.

La caída fue de entre ocho y diez metros, según estimó Bomberos, que acudió al lugar para rescatarlos.

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El requerido, que no tiene antecedentes penales, sufrió una fractura y permanece internado. Por el hurto del que es acusado, será arrestado cuando tenga el alta médica.

El otro, de 25 años —que no estaba siendo buscado por la Policía— fue dado de alta en el lugar.

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