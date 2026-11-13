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cerro largo

Un hombre fue herido por la compactadora de un camión recolector en Melo y sufrió lesiones graves

Los trabajadores municipales escucharon el pedido de auxilio y detuvieron la compactación.

Foto: Policía. Camión recolector junto al contenedor donde ocurrió el accidente.

Foto: Policía. Camión recolector junto al contenedor donde ocurrió el accidente.

Un hombre de 31 años sufrió lesiones graves en órganos internos al ser alcanzado por la compactadora de un camión recolector en Melo, Cerro Largo. Según dijeron fuentes de la salud a Subrayado, se encuentra estable y deberá ser operado en las próximas horas.

El episodio ocurrió alrededor de las 23:30 de este jueves en la calle Villanueva Saravia, casi Mata.

Según informó la Policía, el hombre dormía dentro de un contenedor cuando el camión de la Intendencia Departamental levantó el recipiente y lo vació.

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Los trabajadores escucharon el pedido de auxilio del hombre y detuvieron la compactación.

Efectivos de Bomberos y de la Policía rescataron a la víctima, que se encontraba inconsciente, y la trasladaron en un patrullero al hospital local.

El conductor del vehículo, de 51 años, declaró que mientras realizaba tareas de recolección junto a un acompañante de 60 años, vaciaron una volqueta en la tolva del camión. Al accionar el sistema de compactación, escucharon quejidos desde el interior, por lo que detuvieron de inmediato la maquinaria y constataron que había un hombre dentro del compartimento.

En la escena, Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente. El examen de alcoholemia practicado al conductor tuvo resultado cero.

El caso fue derivado a la Fiscalía Departamental de 1.º Turno.

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