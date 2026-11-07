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barrio aguada

Valeria Ripoll denunció que fue golpeada por una adolescente de INAU en la puerta de su casa: mostró un hematoma en el rostro

La dirigente del Partido Nacional publicó un video en el que relató lo ocurrido este viernes frente a su casa en Aguada. Dijo que también agredieron a su hija y reclamó el traslado del hogar del INAU cercano a su vivienda.

Videos publicados por Valeria Ripoll en Instagram.

Videos publicados por Valeria Ripoll en Instagram.

La excandidata a vicepresidenta y dirigente del Partido Nacional, Valeria Ripoll, denunció que fue agredida por una adolescente que vive en un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), ubicado lindero a su casa, en Agraciada y San Fructuoso, en Montevideo.

El episodio ocurrió este viernes y la dirigente terminó con un hematoma en el rostro. En un video que publicó en redes sociales, Ripoll contó que esperaba un taxi para ir a una entrevista cuando se produjo la agresión. Según relató, estaba grabando lo que ocurría para tener pruebas y una de las adolescentes la golpeó cuando intentó quitarle el celular.

"Las funcionarias del INAU, absolutamente pintadas al óleo. Ayer fue un drama en el barrio. Evidentemente estaba grabando lo que pasaba, tengo que tener pruebas. Se vinieron para mi casa, una de ellas me golpeó porque no le dejé que me sacara el celular. Agredieron a mi hija también", afirmó.

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La dirigente sostuvo que la situación se repite y que ya había denunciado lo que ocurría en el hogar. "En mi casa viven mis hijos. Esto no puede volver a pasar. Así es como están los menores a cargo del Estado", expresó.

También aseguró que las adolescentes fueron hasta su vivienda, tiraron piedras y se fueron. "Están en la calle y volverán a la madrugada y volverán a tirar piedras. No se puede vivir así, es insoportable. Espero que este hogar sea trasladado de acá, estas chiquilinas son un peligro", dijo.

En el video, Ripoll mostró piedras fuera y dentro de su vivienda. También se observa un patrullero en la puerta de la casa.

A su vez, mostró imágenes de las internas de INAU frente a su casa.

Por su parte, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, expresó su solidaridad con Ripoll y su hija a través de una publicación en redes sociales.

"Mi solidaridad con Valeria Ripoll y su hija, agredidas con piedras y golpes en la puerta de su casa por parte de internas de INAU. Esta situación ya había sido denunciada en reiteradas oportunidades, pero las autoridades siguen sin actuar. Desde el Partido Nacional vamos a exigir que asuman sus responsabilidades y den respuestas concretas", escribió.

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