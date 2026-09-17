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INVESTIGA FISCALÍA DE FLAGRANCIA DE 5º TURNO

Imputaron a Erwin "Coco" Parentini por atentado por amenazas contra el exdirector de la Unidad 25 del INR

A solicitud de la defensa, las amenazas de muerte contra el ministro del Interior, Carlos Negro, y la directora del INR, Ana Juanche, pasarán a la Fiscalía de Flagrancia de 5º turno, a cargo de Diego Pérez.

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La Justicia Penal imputó a Erwin "Coco" Parentini por un delito de atentado en calidad de autor, en grado consumado y a título de dolo directo por las amenazas de muerte al exdirector de la Unidad 25 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Fabio Díaz, la prisión de máxima seguridad, ubicada en el predio del complejo carcelario de Santiago Vázquez, donde se encuentra recluido.

El abogado de Parentini, Sebastián Puppo, indicó a Subrayado que a solicitud de la defensa y de conformidad con la Fiscalía, las amenazas de muerte contra el ministro del Interior, Carlos Negro, y la directora del INR, Ana Juanche, pasen por "acumulación de pretensiones" a ser investigadas por la Fiscalía de Flagrancia de 5º turno, a cargo de Diego Pérez.

A principios de agosto, Parentini envió una carta manuscrita, que entregó a un oficial de la cárcel, en la que amenazaba con "pegarle un tiro" y dejarle "un regalo" a Juanche. En setiembre de 2022, ya había amenazado al entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al exdirector del INR, Luis Mendoza.

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Parentini, barra brava de Peñarol, está condenado como autor intelectual del homicidio del hincha de Nacional Lucas Langhain, crimen que ordenó desde la cárcel, y el ataque a balazos contra parciales de Flamengo. Por su peligrosidad, se encuentra recluido en condiciones de aislamiento en la cárcel de máxima seguridad del país.

En marzo pasado, la Justicia hizo lugar a un pedido de la defensa de Parentini que presentó un recurso de habeas corpus en el que denunciaba sus condiciones de reclusión.

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