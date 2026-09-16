Cuento del tío: llamaron por teléfono, les dijeron que sus padres estaban presos y estafaron a dos adolescentes

Delincuentes estafaron a dos adolescentes: les hicieron creer que sus padres estaban presos por un siniestro de tránsito fatal y que necesitaban dinero para pagarle a un abogado. Se llevaron joyas que había en la casa a través de esta modalidad del cuento del tío .

Los delincuentes llamaron a un teléfono fijo, atendió una menor de edad y haciéndose pasar por policías le dijeron que sus padres -indicando un nombre de pila de uno de estos- habían tenido un accidente fatal en el que habían hecho a una mujer perder su embarazo.

A las adolescentes les indicaron que sus padres estaban incomunicados y que necesitaban dinero para costear un abogado.

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También accedieron a los teléfonos celulares de las víctimas y las llamaron por estas vías. La maniobra se extendió por una hora, y terminó cuando una de las adolescentes bajó a entregar el dinero a un delincuente que llegó a la puerta de su casa, con un tapabocas y una boina para cubrirse.

La madre de las adolescentes, Natalia, contó a Subrayado que estaba trabajando y les mandó un mensaje para saber si estaba todo bien. Fue entonces que las menores quedaron confundidas con lo que estaba sucediendo y le explicaron lo que había pasado. También se expresó sobre la sensación de vulnerabilidad que sintieron sus hijas y ella.

La recomendación ante este tipo de llamadas es intentar comunicarse con la persona que supuestamente está pasando por la situación o llamar a la Policía.