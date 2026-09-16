RECIBÍ EL NEWSLETTER
CORDÓN

Cuento del tío: llamaron por teléfono, les dijeron que sus padres estaban presos y estafaron a dos adolescentes

El cuento del tío ocurrió en la tarde de este miércoles. La madre de las adolescentes habló con Subrayado sobre el hecho.

estafadores-adolescentes

Delincuentes estafaron a dos adolescentes: les hicieron creer que sus padres estaban presos por un siniestro de tránsito fatal y que necesitaban dinero para pagarle a un abogado. Se llevaron joyas que había en la casa a través de esta modalidad del cuento del tío.

Los delincuentes llamaron a un teléfono fijo, atendió una menor de edad y haciéndose pasar por policías le dijeron que sus padres -indicando un nombre de pila de uno de estos- habían tenido un accidente fatal en el que habían hecho a una mujer perder su embarazo.

A las adolescentes les indicaron que sus padres estaban incomunicados y que necesitaban dinero para costear un abogado.

robaban placas de yeso y azulejos del hospital de clinicas cuando fueron atrapados por la policia y quedaron detenidos
Seguí leyendo

Robaban placas de yeso y azulejos del Hospital de Clínicas cuando fueron atrapados por la Policía y quedaron detenidos

También accedieron a los teléfonos celulares de las víctimas y las llamaron por estas vías. La maniobra se extendió por una hora, y terminó cuando una de las adolescentes bajó a entregar el dinero a un delincuente que llegó a la puerta de su casa, con un tapabocas y una boina para cubrirse.

La madre de las adolescentes, Natalia, contó a Subrayado que estaba trabajando y les mandó un mensaje para saber si estaba todo bien. Fue entonces que las menores quedaron confundidas con lo que estaba sucediendo y le explicaron lo que había pasado. También se expresó sobre la sensación de vulnerabilidad que sintieron sus hijas y ella.

La recomendación ante este tipo de llamadas es intentar comunicarse con la persona que supuestamente está pasando por la situación o llamar a la Policía.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MARCELO METEDIERA

Presidente de Unasev explicó los cambios a las reglas de preferencia en el tránsito propuestos por el gobierno
decretaron el "apagón analógico"

Televisión se dejará de transmitir en forma analógica y la ministra de Industria explicó cambios que verán usuarios
PROGRESO

Siniestro laboral fatal: la víctima quedó atrapada debajo de un auto en un taller mecánico
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Muy frío este miércoles, pero el jueves "comienza a gestarse un veranillo en todo el país", anuncia Nubel Cisneros
televisión

Apagón analógico: cómo saber si tu televisor dejará de funcionar, qué hacer y cuál es la única ciudad que no cambiará

Te puede interesar

Cuento del tío: llamaron por teléfono, les dijeron que sus padres estaban presos y estafaron a dos adolescentes video
CORDÓN

Cuento del tío: llamaron por teléfono, les dijeron que sus padres estaban presos y estafaron a dos adolescentes
Los servicios mínimos se están cumpliendo, por ahora, con normalidad, afirmó director de ANP en TCP video
EMPRESA DEBE CONTROLAR Y NOTIFICAR A MTSS

"Los servicios mínimos se están cumpliendo, por ahora, con normalidad", afirmó director de ANP en TCP
Sindicato de TCP realiza el primer paro desde que el gobierno resolvió establecer servicios mínimos video
PUERTO DE MONTEVIDEO

Sindicato de TCP realiza el primer paro desde que el gobierno resolvió establecer servicios mínimos

Dejá tu comentario