Maestros de Montevideo paran por 24 horas este viernes, tras agresión a una maestra en Escuela 326

Maestros de Montevideo paran por 24 horas este viernes, luego de agresión en una escuela, informaron desde la Asocación de Maestros del Uruguay (Ademu).

Desde la Dirección General de Primaria informaron a Subrayado que funcionará el plan Comedor, con el que se garantiza la alimentación de escolares en los días sin clase.

La agresión por la que se tomó la medida fue en la Escuela de tiempo completo 326, ubicada en Leandro Gómez y San Martín, en el barrio Plácido Ellauri. Fuentes de ANEP indicaron que fue "una pelea de niños que terminó con una maestra agredida por un familiar".

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Además del paro, habrá asamblea de trabajadores a las 17 horas del viernes.

La secretaria general de Ademu, Paola López, señaló que la agresión "se dio a la salida (...) Una situación que como tantas otras decimos que es totalmente evitable, en el entendido de que hay situaciones que se dan en las escuelas, cotidianas de la convivencia de los niños y las niñas, que requieren intervención adulta para poder hacer las consultas o el diálogo con la docente. Eso no ocurrió. Se optó por tomar una forma de mostrar la discrepancia con la maestra agrediéndola, golpeándola, tirándola en el piso y demás".

Además, remarcó que las diferencias que ocurrieron en esta instancia debieron ser "mediadas por el diálogo" y lamentaron "la participación de un adolescente menor" hermana adolescente de un alumno de la maestra agredida.

La docente está en su centro de asistencia y desde el sindicato cuestionaron que el servicio de emergencia para la escuela nunca llegó. Luego hará la denuncia.

López explicó que esto es reflejo de la "violencia estructural en la sociedad" y que "hay barrios con un alto contenido de violencia cotidiana que hace que las personas se vean afectadas en sus acciones. Lo que le pica a la sociedad, se rasca en la escuela pública".

El paro es una medida establecida por el sindicato en su protocolo para casos de violencia en escuelas.