Un policía de 42 años perteneciente al Grupo de Reserva Táctica (GRT), que estaba de particular, fue baleado en un intento de rapiña ocurrido este jueves de tarde en Capricornio y Sagitario en Punta de Rieles.
Un policía de particular está grave tras ser baleado por delincuentes que intentaron robarle la moto; hay un detenido
Estaba en su vehículo frente a la casa de su pareja cuando tres delincuentes, también en moto, lo abordaron, le exigieron el birrodado y le efectuaron varios disparos de arma de fuego.
Estaba en su moto frente a la casa de su pareja cuando tres delincuentes, también en moto, lo abordaron, le exigieron el vehículo y le efectuaron varios disparos de arma de fuego. Los ladrones lograron llevarle la mochila.
El policía no pudo repeler la agresión y fue trasladado a la policlínica de Malinas en Jardines del Hipódromo con tres impactos de bala en el tórax, en la zona de la cadera y en un brazo, de acuerdo a la información primaria a la que accedió Subrayado. Su estado es grave.
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Las fuentes indicaron que el policía estaba desarmado por una investigación interna del Ministerio del Interior.
Un sospechoso fue detenido en el barrio a pocas cuadras del hecho y su descripción coincide con la aportada por testigos. Tiene antecedentes penales, estuvo preso en el Comcar y estaba requerido por delitos vinculados a la venta de drogas.
Personal de Policía Científica se trasladó a la escena para hacer el relevamiento correspondiente.
Subrayado registró el momento de la detención del sospechoso por el intento de rapiña al policía.
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