Un policía de particular está grave tras ser baleado por delincuentes que intentaron robarle la moto; hay un detenido

Un policía de 42 años perteneciente al Grupo de Reserva Táctica (GRT), que estaba de particular, fue baleado en un intento de rapiña ocurrido este jueves de tarde en Capricornio y Sagitario en Punta de Rieles.

Estaba en su moto frente a la casa de su pareja cuando tres delincuentes, también en moto, lo abordaron, le exigieron el vehículo y le efectuaron varios disparos de arma de fuego. Los ladrones lograron llevarle la mochila.

El policía no pudo repeler la agresión y fue trasladado a la policlínica de Malinas en Jardines del Hipódromo con tres impactos de bala en el tórax, en la zona de la cadera y en un brazo, de acuerdo a la información primaria a la que accedió Subrayado . Su estado es grave.

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Las fuentes indicaron que el policía estaba desarmado por una investigación interna del Ministerio del Interior.

Un sospechoso fue detenido en el barrio a pocas cuadras del hecho y su descripción coincide con la aportada por testigos. Tiene antecedentes penales, estuvo preso en el Comcar y estaba requerido por delitos vinculados a la venta de drogas.

Personal de Policía Científica se trasladó a la escena para hacer el relevamiento correspondiente.

Un policía del GRT que estaba de particular fue baleado en un intento de rapiña en Punta de Rieles. Estaba en su moto en la casa de su pareja cuando tres delincuentes también en moto le exigieron el vehículo y le efectuaron varios disparos. Fue trasladado a la policlínica de… pic.twitter.com/MXldISe9Yd — Subrayado (@Subrayado) September 17, 2026

Subrayado registró el momento de la detención del sospechoso por el intento de rapiña al policía.