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INIMPUTABLES VAN AL VILARDEBÓ

El agresor de la Facultad de Medicina imputado por tentativa de femicidio está en ex Cárcel Central

Los trabajadores de Salud Pública reclaman inversión ante el deterioro edilicio. "El Hospital Vilardebó históricamente ha abordado y ha trabajado con este tipo de usuarios", afirmó Pablo Silva de FFSP.

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La pericia psiquiátrica realizada al joven de 19 años que atacó con un cuchillo a una compañera en un intento de femicidio ocurrido el 1º de setiembre en la Facultad de Medicina determinó que es imputable.

Este miércoles, la Justicia formalizó la investigación y se le tipificó el delito de femicidio en grado de tentativa. Se dispuso la prisión preventiva por 180 días, mientras se continúa con las diferentes actuaciones, y se solicitó que los primeros 30 días, fuera internado en el Hospital Vilardebó por indicación de los peritos forenses. Sin embrago, este jueves los trabajadores del centro asistencial aclararon que en el Vilardebó solo hay lugar para los inimputables, por lo fue recluido en la ex Cárcel Central.

Pablo Silva, integrante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), indicó que desde 2016 los imputables pasan a la ex Cárcel Central, en un apartado cuya gestión está a cargo del Vilardebó.

Foto: Subrayado. Momento de la detención del agresor el 14 de setiembre de 2026.
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Fue imputado por intento de femicidio el joven detenido en la Facultad de Medicina, irá a prisión pero primero al Vilardebó

Desde la FFSP, se descartó la versión de que los trabajadores estaban preocupados por este ingreso y se aclaró que están acostumbrados a trabajar en este tipo de situaciones. "El Hospital Vilardebó históricamente ha abordado y ha trabajado con este tipo de usuarios", indicó.

Silva reclamó, en nombre del sindicato, inversión en la institución, principalmente, en lo edilicio y en la falta de psiquiatras. Aseguró que el hospital está lleno y esa situación lleva a que se deban alquilar camas en el ámbito privado. Desde el gremio, destacan la importancia del Vilardebó en el sistema de salud.

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