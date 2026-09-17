La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas incautó unos 300 kilos de pasta base en un allanamiento a una casa en Brazo Oriental, Montevideo.
Incautan 300 kilos de pasta base en una casa en Brazo Oriental: hay cuatro detenidos
Los detenidos son tres hombres y una mujer, todos uruguayos. El hallazgo ocurre durante una investigación por narcotráfico internacional.
Además, detuvo a cuatro personas: tres hombres y una mujer, todos uruguayos, supo Subrayado.
La droga está distribuida en ladrillos, según constató un equipo del noticiero en el lugar.
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El hallazgo ocurre durante una investigación por narcotráfico internacional.
La Policía Científica está haciendo el relevamiento correspondiente dentro de la vivienda. El pesaje exacto se conocerá en las próximas horas cuando la droga sea pesada con balanzas.
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