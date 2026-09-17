Sindicato de TCP resolvió levantar el paro y retomar la operativa normal en la terminal de contenedores

El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) resolvió levantar el paro por tiempo indeterminado y restablecer desde las 23 horas de este jueves la operativa normal en la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo.

El paro se realizó desde las 16 horas del miércoles hasta las 23 horas de este jueves en el marco de la negociación entre la empresa y el gremio por el nuevo convenio colectivo. Durante el paro, los trabajadores realizaron "servicios mínimos" con una dotación mínima de operarios en la terminal, tal como dispuso una resolución de los Ministerios de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).