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PUERTO DE MONTEVIDEO

Sindicato de TCP resolvió levantar el paro y retomar la operativa normal en la terminal de contenedores

El paro se realizó desde las 16 horas del miércoles hasta las 23 horas de este jueves en el marco de la negociación entre la empresa y el gremio por el nuevo convenio colectivo.

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El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) resolvió levantar el paro por tiempo indeterminado y restablecer desde las 23 horas de este jueves la operativa normal en la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo.

El paro se realizó desde las 16 horas del miércoles hasta las 23 horas de este jueves en el marco de la negociación entre la empresa y el gremio por el nuevo convenio colectivo. Durante el paro, los trabajadores realizaron "servicios mínimos" con una dotación mínima de operarios en la terminal, tal como dispuso una resolución de los Ministerios de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

"TCP realizará las coordinaciones necesarias con su personal para retomar plenamente la atención de buques, camiones y demás servicios de la terminal. La empresa continuará monitoreando la situación y comunicará de inmediato cualquier novedad que pueda afectar el normal desarrollo de las operaciones", informó la empresa.

los servicios minimos se estan cumpliendo, por ahora, con normalidad, afirmo director de anp en tcp
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"Los servicios mínimos se están cumpliendo, por ahora, con normalidad", afirmó director de ANP en TCP

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