Robaban placas de yeso y azulejos del Hospital de Clínicas cuando fueron atrapados por la Policía y quedaron detenidos

Tres personas fueron atrapadas cuando robaban placas de yeso del Hospital de Clínicas.

Ocurrió en la noche de este martes, sobre las 22:25. La Policía fue enterada sobre un hurto que estaba ocurriendo en ese momento en el centro asistencial y un equipo se dirigió al lugar.

Al llegar, constataron lo denunciado: "Varias personas estaban retirando placas de yeso del predio" y las colocaban en el baúl de un auto.

En ese momento, fueron detenidas tres personas, dos de 21 años y una de 37, con cuatro antecedentes penales. También fueron incautadas más de 51 placas y 51 azulejos.

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