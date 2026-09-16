RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Robaban placas de yeso y azulejos del Hospital de Clínicas cuando fueron atrapados por la Policía y quedaron detenidos

Además de las detenciones de tres personas, dos de 21 años y una de 37 con antecedentes, fue incautada la mercadería que estaban guardando dentro de un auto al ser atrapados.

placas-robadas-hospital-de-clínicas

Tres personas fueron atrapadas cuando robaban placas de yeso del Hospital de Clínicas.

Ocurrió en la noche de este martes, sobre las 22:25. La Policía fue enterada sobre un hurto que estaba ocurriendo en ese momento en el centro asistencial y un equipo se dirigió al lugar.

Al llegar, constataron lo denunciado: "Varias personas estaban retirando placas de yeso del predio" y las colocaban en el baúl de un auto.

cuento del tio: llamaron por telefono, les dijeron que sus padres estaban presos y estafaron a dos adolescentes
Seguí leyendo

Cuento del tío: llamaron por teléfono, les dijeron que sus padres estaban presos y estafaron a dos adolescentes

En ese momento, fueron detenidas tres personas, dos de 21 años y una de 37, con cuatro antecedentes penales. También fueron incautadas más de 51 placas y 51 azulejos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MARCELO METEDIERA

Presidente de Unasev explicó los cambios a las reglas de preferencia en el tránsito propuestos por el gobierno
decretaron el "apagón analógico"

Televisión se dejará de transmitir en forma analógica y la ministra de Industria explicó cambios que verán usuarios
PROGRESO

Siniestro laboral fatal: la víctima quedó atrapada debajo de un auto en un taller mecánico
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Muy frío este miércoles, pero el jueves "comienza a gestarse un veranillo en todo el país", anuncia Nubel Cisneros
televisión

Apagón analógico: cómo saber si tu televisor dejará de funcionar, qué hacer y cuál es la única ciudad que no cambiará

Te puede interesar

Cuento del tío: llamaron por teléfono, les dijeron que sus padres estaban presos y estafaron a dos adolescentes video
CORDÓN

Cuento del tío: llamaron por teléfono, les dijeron que sus padres estaban presos y estafaron a dos adolescentes
Los servicios mínimos se están cumpliendo, por ahora, con normalidad, afirmó director de ANP en TCP video
EMPRESA DEBE CONTROLAR Y NOTIFICAR A MTSS

"Los servicios mínimos se están cumpliendo, por ahora, con normalidad", afirmó director de ANP en TCP
Sindicato de TCP realiza el primer paro desde que el gobierno resolvió establecer servicios mínimos video
PUERTO DE MONTEVIDEO

Sindicato de TCP realiza el primer paro desde que el gobierno resolvió establecer servicios mínimos

Dejá tu comentario