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Carlos Albisu

"Vamos a tener un apagón logístico", alertó el intendente de Salto sobre las consecuencias de las lluvias que traerá El Niño

El intendente de Salto Carlos Albisu contó que en la reunión con el presidente Orsi se habló de “un apagón logístico” por el fenómeno de El Niño. Dijo que habrá “calles destruidas” y caminería rural intransitable.

Vamos a tener un apagón logístico, alertó el intendente de Salto sobre las consecuencias de las lluvias que traerá El Niño.

"Vamos a tener un apagón logístico", alertó el intendente de Salto sobre las consecuencias de las lluvias que traerá El Niño.

El intendente de Salto Carlos Albisu alertó que el fenómeno climático de El Niño traerá “un apagón logístico” en zona de Uruguay como consecuencia de las lluvias torrenciales y las inundaciones que se anuncian como efecto del fenómeno climático de El Niño.

Albisu contó que en la reunión de los 19 intendentes con el presidente Orsi en Anchorena, Colonia, realizada días atrás para analizar cómo se prepara el país para hacer frente a los efectos adversos de El Niño, varios jefes comunales plantearon la posibilidad de acceder antes a los recursos que tendrá el gobierno nacional con aportes de organismos internacionales de crédito, para prevenir daños en caminos y carreteras.

Al respecto agregó que no será posible, y que los recursos estarán para atender las situaciones puntuales cuando ocurran, y luego la reparación de daños.

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“Muchos dijimos si en la previa se puede llegar a tener estos recursos para preparar caminerías, algunos lugares puntuales que llevan muchos recursos económicos. No. Es para el momento y para el día después”, dijo el intendente de Salto este jueves en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Y agregó: “Entonces, para el momento se va a hacer un tema más que nada para contener los diferentes problemas de las evacuaciones y todo eso, y en el después todo indica, y así se dijo también ese día en la reunión (con el presidente) que vamos a tener un apagón logístico. ¿Qué es un apagón logístico? Las calles destruidas y la caminería rural, toda de los lugares que afecte, prácticamente que no se va a poder transitar”.

Sobre esta base, Albisu reclamó que las acciones de reparación de daños deben ser rápidas. “Hay que salir rápidamente a recomponer eso y un poco ahí es donde, desde el Poder Ejecutivo, desde el Sinae y desde el Congreso de Intendentes, con la OPP por supuesto, trabajar en conjunto y rápidamente porque en esto va a tener que ser muy rápido, un pronto, listo y ya, porque ahí sale la producción, pensando en lo rural, pero también sale la ambulancia, entra y sale la educación y la gente”.

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