Imputan sin prisión a cinco personas por explotación sexual de adolescentes

Los cinco imputados son un ex juez, un legislador suplente del Partido Colorado, el dueño de una discoteca, un arquitecto y un ex asesor de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), según informó más temprano el programa "Las Cosas en Su Sitio" de Radio Sarandí y confirmó ante la prensa este miércoles a primera hora de la tarde la fiscal.

El sector Ciudadanos del Partido Colorado hizo público el nombre del diputado suplente y anunció que fue suspendido de forma provisoria del sector y de sus derechos partidarios. Se trata de Nicolás Ortíz, según el comunicado que publicó el canciller Ernesto Talvi, líder de Ciudadanos.

Ernesto Talvi on Twitter Siempre vamos a defender la presunción de inocencia, pero Ciudadanos no habrá de tolerar conductas que atenten contra la decencia básica en ninguna dimensión, y por eso tomó las siguientes medidas a raíz de la investigación de la Justicia Penal a un diputado suplente del sector. https://t.co/7YQpfbNRDY — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) May 13, 2020

La fiscal Viera dijo que si bien el delito no es excarcelable, en esta etapa no creyó necesario pedir la prisión preventiva, lo que no quita que cuando se haga el juicio se determine la condena con prisión efectiva.

LOS DELITOS

De acuerdo al dictamen de la fiscal Viera, los delitos imputados son los siguientes:

Ortíz fue imputado de “reiterados delitos de retribución a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales”.

Al ex juez se lo imputa “por prometer pagar a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales en reiteración real, con la modalidad de ofrecimiento de estupefacientes”.

El tercero de los involucrados fue imputado de “reiterados delitos de retribución a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales en reiteración real, con reiterados delitos de suministro de estupefacientes”.

El cuarto fue imputado de “reiterados delitos de retribución a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales”.

Mientras que el quinto fue imputado de “reiterados delitos de retribución a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales”.

EL CASO

La investigación comenzó en Maldonado tras una denuncia. Se incautaron los celulares de las víctimas y desde allí se llegó a los involucrados en el caso, explicó la fiscal en rueda de prensa tras la audiencia de formalización.

Delitos Especiales de Interpol fue el encargado de la investigación, con un operativo enfocado en fiestas electrónicas en las que se reclutaba a menores de edad a quienes se pagaba a cambio de sexo.

UN CASO DE DESAPARICIÓN

La investigación tiene puntos de contacto con el hallazgo en marzo del cadáver de una joven de 17 años a orillas del arroyo Solís Chico.

buscada.jpg La joven hallada muerta en Solís chico era intensamente buscada a nivel de redes sociales

La víctima había partido desde Tres Cruces y no se supo más de ella hasta la comprobación de su muerte.

Los investigadores dieron con una amiga de la joven fallecida, que ejerce la prostitución en Punta del Este. Se supo entonces que ambas habían denunciado por abuso sexual a un hombre. A su vez, el denunciado las acusó de extorsión.

La fiscal Viera dijo que las retribuciones a menores se hacían con pagos en efectivo, pero también con regalos. Además, se investiga el uso de drogas.

La defensa de algunos de los detenidos sostiene que hubo chantaje detrás de la denuncia y aseguran tener copias de los chats de sus clientes con las jóvenes, lo que comprobaría que nunca supieron la edad de las involucradas.

Fuentes de Interpol dijeron que puede haber más detenidos en las próximas horas.

El delito de explotación sexual de menores tiene una pena de 2 años de penitenciaría a 12 de prisión. No es excarcelable.