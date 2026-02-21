Un hombre de 48 años se ahogó cerca del Dique Mauá: presumen que estaba alcoholizado

Foto: Armada. Operativo de Prefectura en Dique Mauá este sábado.

Un hombre de 48 años murió ahogado en la tarde de este sábado las inmediaciones del Dique Mauá, en la rambla de Montevideo.

Según la información de la Armada, la víctima se encontraba bañándose en una zona no habilitada junto a otras dos personas. Presuntamente estaba alcoholizado.

Los acompañantes lograron salir por sus propios medios hacia la rambla, mientras que el hombre no pudo hacerlo.

El caso fue reportado a través del 911 y personal policial y otros medios trabajaron en el lugar. Fiscalía de Flagrancia fue informada del caso y se harán las pericias correspondientes.

