rambla de Montevideo

Un hombre de 48 años se ahogó cerca del Dique Mauá: presumen que estaba alcoholizado

La víctima se bañaba en una zona no habilitada junto a otras dos personas, que lograron salir por sus propios medios. Investiga la Fiscalía.

Foto: Armada. Operativo de Prefectura en Dique Mauá este sábado.

Según la información de la Armada, la víctima se encontraba bañándose en una zona no habilitada junto a otras dos personas. Presuntamente estaba alcoholizado.

Los acompañantes lograron salir por sus propios medios hacia la rambla, mientras que el hombre no pudo hacerlo.

Foto: Subrayado. Policía de Tacuarembó.
Fue ubicada la adolescente que está bajo amparo de INAU y estaba ausente

El caso fue reportado a través del 911 y personal policial y otros medios trabajaron en el lugar. Fiscalía de Flagrancia fue informada del caso y se harán las pericias correspondientes.

