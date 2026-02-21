Técnicos de MGAP viajaron a Laguna Garzón ante confirmación de influenza aviar en un cisne

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ( MGAP ) confirmó la detección del virus de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en un cisne coscoroba (Coscoroba coscoroba) hallado en la Laguna Garzón .

“Ante esta confirmación, se activaron de inmediato los protocolos establecidos en el Plan Nacional de Contingencia para Influenza Aviar. La situación se encuentra bajo vigilancia epidemiológica permanente”, indica el comunicado oficial.

Según supo Subrayado, técnicos se reunirán en el lugar y en José Ignacio en horas de la tarde. Entre ellos, los equipos de Servicios Ganaderos del MGAP y de la Dirección Nacional de Bioseguridad e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Dinabise). Se trasladarán a la zona para coordinar esfuerzos, relevar la situación, evaluar el estado sanitario, constatar la eventual presencia de otras aves muertas y realizar la toma de muestras para los estudios correspondientes.

Posteriormente, y en base a la información recabada en campo, se realizará una reunión con el Sinae con el fin de evaluar la situación y definir las acciones pertinentes.

El MGAP precisó que el evento corresponde a fauna silvestre y que no se han detectado casos en aves comerciales hasta el momento. Asimismo, señaló que el consumo de carne de ave y huevos no representa riesgo para la salud humana.

Entre las medidas dispuestas se encuentran el refuerzo de la vigilancia sanitaria en la zona, la intensificación de controles en establecimientos avícolas y la obligatoriedad de mantener aves de traspatio y sistemas free range en instalaciones cerradas y techadas, conforme a la Resolución DGSG N.º 20/2022.

A la población se recomienda no manipular aves enfermas o muertas y notificar de inmediato hallazgos compatibles a oficinas del MGAP o del Ministerio de Ambiente, a través del correo [email protected].

A los productores se les solicita extremar las medidas de bioseguridad, restringir ingresos al establecimiento, reforzar la limpieza y desinfección, evitar el contacto con aves silvestres, mantener registros actualizados y denunciar inmediatamente casos sospechosos.

El MGAP continuará informando en función de la evolución epidemiológica, afirmó.