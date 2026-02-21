RECIBÍ EL NEWSLETTER
Lo informó el ircca

En 2025 se vendieron 4 toneladas de cannabis en farmacias, una más que el año anterior

Además, el IRCCA otorgó cuatro nuevas licencias para reforzar el abastecimiento y la red de farmacias creció 40%. Más de 100 mil personas están registradas para acceder al mercado regulado.

Martín Rodríguez, director de IRCCA.

Durante 2025 se vendieron más de 4 toneladas de cannabis en farmacias, una tonelada más que en 2024, según informó a Subrayado el director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), Martín Rodríguez.

De ese total, tres cuartas partes correspondieron a la variedad épsilon, que es la que tiene mayor contenido de THC. Actualmente hay cuatro variedades disponibles en farmacias: alfa, beta, gamma y épsilon.

Rodríguez señaló que el número de consumidores de marihuana no ha crecido, sino que se estabiliza. Sin embargo, aumentó el número de personas registradas que eligen acceder al cannabis a través del mercado regulado. Hoy hay más de 100 mil personas registradas y la vía más utilizada es la farmacia.

Foto: Subrayado. Laguna Garzón, Maldonado.
En febrero de 2025 el IRCCA habilitó cuatro nuevas licencias para empresas que se sumarán a la producción de cannabis para la venta en farmacias. El objetivo es reforzar la disponibilidad del producto en el mercado.

De esas cuatro empresas, dos están en proceso avanzado de instalación y podrían estar operativas a corto y mediano plazo. Rodríguez explicó que la ampliación de licencias busca ampliar la oferta y sostuvo que la disponibilidad del producto es clave para que esta política pública se sostenga.

Actualmente 60 farmacias ofrecen cannabis regulado en todo el país y la red creció un 40% en el último año.

En 2025 se vendieron 4 toneladas de cannabis en farmacias, una más que el año anterior
