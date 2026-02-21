RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN TACUAREMBÓ

Fue ubicada la adolescente que está bajo amparo de INAU y estaba ausente

La menor de 14 años, que se encuentra bajo amparo de INAU en un hogar de Tacuarembó, había tenido salidas no acordadas y era la segunda vez que se reportaba su ausencia en una semana.

Foto: Subrayado. Policía de Tacuarembó.

Foto: Subrayado. Policía de Tacuarembó.

Fuentes policiales habían indicado a Subrayado que la menor se encuentra bajo amparo de INAU, en un hogar de la ciudad de Tacuarembó, y que en los últimos días había tenido salidas no acordadas.

El fin de semana anterior también se había reportado su ausencia, desde el 12 de febrero, y luego fue localizada.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Doble homicidio en Las Piedras.
Seguí leyendo

Imputan a un adolescente de 17 años por el doble homicidio en Las Piedras: va al Inisa

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Comerciantes de Techitos Verdes reclaman que IMM asigne nuevos puestos: "Hay 36 locales vacíos, no damos para pagar los gastos"
SINIESTRO FATAL

Una mujer de 51 años murió tras ser embestida por un ómnibus en 8 de Octubre y Teófilo Collazo
EL CANAL URUGUAYO

Canal 10 estrena nuevo set y suma nueva programación a su streaming
EN REDES SOCIALES

Empresario argentino Alberto Samid criticó al sistema de salud uruguayo y directora del MSP salió al cruce
APARICIO SARAVIA Y HUMBERTO SARRILI

Tres personas quedaron atrapadas tras chocar contra un ómnibus y una columna en Peñarol

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Policía de Tacuarembó.
EN TACUAREMBÓ

Fue ubicada la adolescente que está bajo amparo de INAU y estaba ausente
En 2025 se vendieron 4 toneladas de cannabis en farmacias, una más que el año anterior video
Lo informó el ircca

En 2025 se vendieron 4 toneladas de cannabis en farmacias, una más que el año anterior
Foto: Subrayado. Laguna Garzón, Maldonado.
maldonado – rocha

Técnicos de MGAP viajaron a Laguna Garzón ante confirmación de influenza aviar en un cisne

Dejá tu comentario