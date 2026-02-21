Fue ubicada la adolescente que está bajo amparo de INAU y estaba ausente

El Ministerio del Interior informó que fue ubicada la adolescente de 14 años que estaba ausente desde el lunes 16 de febrero en la tarde.
La menor de 14 años, que se encuentra bajo amparo de INAU en un hogar de Tacuarembó, había tenido salidas no acordadas y era la segunda vez que se reportaba su ausencia en una semana.
Fuentes policiales habían indicado a Subrayado que la menor se encuentra bajo amparo de INAU, en un hogar de la ciudad de Tacuarembó, y que en los últimos días había tenido salidas no acordadas.
El fin de semana anterior también se había reportado su ausencia, desde el 12 de febrero, y luego fue localizada.
